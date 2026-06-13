Los consumidores buscan resultados más naturales en la medicina estética

La industria de la medicina estética atraviesa una transformación impulsada por consumidores cada vez más informados, exigentes y enfocados en el bienestar integral. Así lo revela What Consumers Really Want, el más reciente informe de la serie The Aesthetics Evolution, presentado por Allergan Aesthetics, una compañía de AbbVie.

El estudio analiza cómo están cambiando las motivaciones, expectativas y prioridades de quienes recurren a tratamientos estéticos. Lejos de una visión superficial, los resultados muestran que la apariencia física está estrechamente relacionada con la calidad de vida, especialmente entre los adultos jóvenes. Según el informe, el 62% afirma que sentirse satisfecho con su aspecto influye positivamente en su bienestar mental, mientras que el 53% considera que también impacta su bienestar físico.

“La estética ya no es transaccional, es transformacional”, afirmó Nicole Mowad-Nassar, presidenta global de Allergan Aesthetics. La ejecutiva destacó que comprender la mentalidad del consumidor actual es clave para impulsar la innovación y ofrecer experiencias más personalizadas.

Entre los hallazgos más destacados, el informe señala que el 53% de los consumidores estaría dispuesto a reducir gastos en artículos de lujo para costear tratamientos estéticos. Asimismo, el 75% de los profesionales de la salud consultados asegura que sus pacientes buscan resultados naturales, una tendencia que refleja un enfoque más equilibrado y auténtico del envejecimiento.

El reporte también subraya la importancia de las consultas detalladas y de la relación de confianza entre pacientes y especialistas. De hecho, la confianza en la capacidad del profesional se posiciona como la principal razón para regresar con un mismo proveedor, superando factores como el precio o la conveniencia.Con estos datos, Allergan Aesthetics concluye que el futuro de la estética estará marcado por experiencias personalizadas, resultados sutiles y una visión más holística del cuidado personal y el envejecimiento.

Más información en: www.theaestheticsevolution.com.

Lo que realmente quieren los consumidores

Estética como prioridad

El 53% de los consumidores asegura que reduciría sus gastos en artículos de lujo para poder costear tratamientos estéticos.

• Belleza natural

El 75% de los profesionales de la salud consultados afirma que sus pacientes buscan resultados naturales y personalizados.

• La consulta importa

El 65% de los pacientes que participan en múltiples consultas faciales trata tres o más áreas del rostro, frente al 23% de quienes acuden a una sola visita.

• La confianza es clave

La principal razón para regresar con un mismo especialista no es el precio ni la comodidad, sino la confianza en la experiencia y capacidad del profesional.

