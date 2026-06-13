Trump anuncia que EE.UU. e Irán firmarán este domingo un acuerdo virtual que pondría fin al conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el domingo se firmará un acuerdo con Irán destinado a poner fin a la guerra y permitir la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo.

“El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin ofrecer detalles adicionales sobre el texto del pacto.

El anuncio llega después de que el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador en el proceso, informara que la firma podría concretarse de forma telemática en las próximas 24 horas.

Según esa versión, representantes de Estados Unidos e Irán participarían el domingo en una reunión virtual junto a mediadores de Pakistán y Catar, en lo que sería la formalización del acuerdo.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Irán señaló que no está previsto que la firma ocurra necesariamente el domingo, aunque no descartó que pueda concretarse en los próximos días.

De acuerdo con un reporte del medio estadounidense Axios, el entendimiento en discusión sería un memorando que ampliaría el alto el fuego vigente desde abril por otros 60 días y abriría la puerta a negociaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní.

Fuentes citadas por ese medio indicaron que la firma se realizaría de manera virtual por razones logísticas.

Trump aseguró además que el acuerdo implica que Irán renuncie a sus aspiraciones nucleares. “Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición”, afirmó.

También sostuvo que el pacto no contempla “intercambio de dinero” y que Estados Unidos tendría acceso al uranio enriquecido iraní para su destrucción.

El mandatario añadió que espera mantener la cooperación con Irán y otros países de Oriente Medio. No obstante, advirtió que, en caso de no avanzar el proceso, su gobierno podría recurrir a una “alternativa definitiva”, en aparente alusión a nuevas acciones militares.

Desde Teherán, se ha planteado que el acuerdo en negociación podría incluir el desbloqueo de fondos iraníes congelados y el fin de hostilidades en varios frentes, incluyendo el conflicto regional vinculado a Israel y Líbano, algo que Washington niega.

Según Axios, el eventual entendimiento sería resultado de casi tres meses de negociaciones con mediación de Pakistán, Catar, Egipto y Turquía, y buscaría también estabilizar los mercados energéticos afectados por las restricciones en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20% del petróleo mundial antes del conflicto.

Mientras tanto, la agenda internacional de Trump incluye un viaje a Francia el lunes para participar en la cumbre del G7, donde prevé encuentros con líderes de la región para abordar la situación con Irán.

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