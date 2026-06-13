Trump nomina a su abogado personal James McDonald como fiscal del Distrito Sur de Nueva York

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este sábado que designará a uno de sus abogados personales, James McDonald, como nuevo fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías más influyentes del país y actualmente en medio de una transición en su liderazgo.

La nominación, de acuerdo con la agencia Associated Press, se produce tras la decisión de Trump de promover al actual titular del cargo Jay Clayton como candidato a director de Inteligencia Nacional, lo que abrió una vacante en la sede fiscal de Manhattan.

McDonald, quien ya ha ocupado cargos en anteriores administraciones republicanas y ha trabajado en distintas funciones dentro del gobierno federal, forma parte del equipo legal que asesora a Trump en la apelación de las condenas por delitos graves en Nueva York relacionadas con los pagos realizados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

El abogado también ha tenido experiencia previa en la administración pública, incluyendo su paso por la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush y su labor como regulador financiero en el primer mandato de Trump. Asimismo, trabajó en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en ese mismo período.

En el ámbito privado, McDonald es socio del bufete Sullivan & Cromwell, donde ha participado en casos de alto perfil, incluido el equipo legal que recientemente logró la desestimación de un caso de fraude contra el empresario indio Gautam Adani, según el Departamento de Justicia bajo la actual administración.

Trump elogió públicamente a su nominado a través de su red Truth Social, donde afirmó confiar en su desempeño: “Confío en que Jamie obtendrá excelentes resultados para nuestro país”, escribió.

Desde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el portavoz Nicholas Biase señaló que la institución acoge con satisfacción la designación presidencial y destacó que McDonald es “ampliamente respetado”.

El cargo al que aspira McDonald supervisa uno de los despachos más poderosos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con competencias en casos de terrorismo, espionaje, fraude financiero y corrupción pública.

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