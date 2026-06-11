Jay Clayton, actual fiscal en NY, elegido por Trump para liderar Inteligencia Nacional

Jay Clayton, actual fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, fue nominado este jueves por el presidente Donald Trump para convertirse en el próximo Director de Inteligencia Nacional, un nombramiento que llega después de la controversia generada por la candidatura de Bill Pulte para ese mismo cargo.

“Me complace anunciar la nominación de Jay Clayton”, escribió Trump en Truth Social al presentar al exjefe de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como una figura “sumamente respetada” dentro del ámbito jurídico estadounidense.

El mandatario destacó la trayectoria de Clayton tanto en el sector público como en la práctica privada del derecho y pidió al Senado acelerar su confirmación.

“Pocas personas en el ámbito jurídico gozan de tanto respeto como Jay. Insto al Senado de los Estados Unidos a confirmar a Jay lo antes posible”, afirmó.

Cambio tras críticas

La decisión supone un cambio de rumbo respecto al anuncio realizado la semana pasada, cuando Trump impulsó a Bill Pulte para dirigir la Inteligencia Nacional. Esa propuesta encontró resistencia en el Congreso debido a cuestionamientos sobre su experiencia en asuntos de inteligencia y seguridad nacional.

La polémica alrededor de Pulte se trasladó incluso al debate legislativo sobre la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Los demócratas dejaron claro que no respaldarían una extensión temporal de la normativa si el funcionario quedaba a cargo de supervisar la Sección 702, mecanismo que permite vigilar a ciudadanos extranjeros en el exterior sin necesidad de una orden judicial.

Además de las dudas sobre sus credenciales, Pulte arrastraba el impacto de un enfrentamiento verbal ocurrido en septiembre de 2025 con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una cena privada en Washington, un episodio que complicó aún más sus posibilidades de obtener respaldo político.

Tras conocerse la nominación de Clayton, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, insistió en que la situación de Pulte sigue siendo motivo de preocupación y afirmó que su salida continúa siendo necesaria.

El cargo permanece vacante desde el 22 de mayo, cuando Tulsi Gabbard renunció a la Dirección de Inteligencia Nacional para cuidar de su esposo, quien padece cáncer de huesos.

Con información de EFE.

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