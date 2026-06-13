Extienden bloqueo al polémico fondo de $1,800 millones del Departamento de Justicia

Una jueza federal siguió con el bloqueo al fondo del Departamento de Justicia (DOJ) de casi $1,800 millones de dólares para la “lucha contra la militarización”, manifestando escepticismo ante las afirmaciones del gobierno del presidente Donald Trump de que el polémico programa no está avanzando.

Leonie Brinkema, jueza federal, dictó una orden judicial preliminar que impide de manera indefinida a la administración republicana crear u operar el controvertido fondo. En el mes de mayo, se había emitido una orden que bloqueaba temporalmente al DOJ para que se hiciera ningún pago vinculado con el fondo, mientras consideraba una petición de prórroga presentada por los demandantes que impugnaban el programa.

Brinkema brindó al gobierno una semana para presentar una declaración jurada, firmada bajo pena de perjurio, por el fiscal general interino Todd Blanche, el fiscal general adjunto Stanley Woodward y el secretario del Tesoro Scott Bessent, en la que afirmen que “no emprenderán ninguna acción para crear u operar el Fondo contra la Armamentización, y que dicho fondo no se llevará a cabo de ninguna manera ni bajo ningún nombre”, de acuerdo con una breve orden judicial. Si el DOJ presenta la declaración antes del 19 de junio, la jueza señaló que posiblemente archivará el caso.

En una breve audiencia, la jueza federal rechazó los alegatos del DOJ de que el caso carecía de objeto debido a la afirmación de Blanche ante el Congreso de que el departamento no estaba avanzando con el fondo. El abogado del DOJ, Andrew Block, había declarado en documentos judiciales que el fondo “no se había creado y ahora no se está desarrollando”.

Sin embargo, Brinkema aseveró que ninguna de dichas declaraciones sobre el futuro del fondo se hizo bajo juramento, por lo que “el asunto realmente no está zanjado”. Asimismo, citó declaraciones recientes del mandatario republicano manifestando su respaldo al fondo como una prueba de la falta de “evidencia irrefutable” de que el programa no se reactivaría de alguna manera, y dijo que no hay “certeza absoluta” de que el fondo no “resurgiría” en el futuro.

Cuando Trump dice que quiere algo, expresó Brinkema, “eso es un buen indicador de que habrá incentivos y motivos para que se haga realidad”.

En este sentido, la jueza preguntó a Block por qué Blanche no había revocado la orden del 18 de mayo que creó el fondo, y no se había comprometido a dejar constancia por escrito de que el fondo no seguiría adelante. Block dijo que no había hablado con el fiscal general interino sobre el tema.

En respuesta, la jueza señaló que no podía creer, “dada la importancia del caso”, que Block no hubiese hablado con Blancje sobre por qué no había revocado la orden que creaba el fondo “contra la militarización”, y aseguró que esto crea una “enorme laguna” en el expediente del caso.

Aunque Block, que compareció solo en representación del DOJ, indicó que no se ha designado a ningún integrante para administrar el fondo, Brinkema no se dejó convencer.

Denominó “problemático” que casi $1,800 millones de dólares de los contribuyentes pudieran destinarse a personas sentenciadas por delitos derivados del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, informó CBS News.

La jueza federal leyó directamente un escrito presentado por los senadores Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, y Bill Cassidy, republicano de Louisiana, en el que manifestaban preocupaciones sobre el fondo y se afirmaba que el interés público en el caso es “muy, muy fuerte” en respaldo de los demandantes que interponen una reclamación contra la administración Trump por el programa.

Ambos senadores aseveraron que el fondo representaba una “amenaza inmediata y grave” para el orden constitucional y que estaba diseñado para proporcionar indemnizaciones a las personas implicadas en el ataque al Capitolio.

Pooja Boisture, quien compareció ante el tribunal en nombre de los demandantes, aclaró que, dada la postura del DOJ sobre el estatus del fondo, no habría ningún perjuicio para el gobierno al bloquear el programa mientras el caso sigue su curso.

Asimismo, la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, que representa a los demandantes que impugnan el fondo, celebró la decisión de Brinkema.

“Este fallo representa una victoria significativa para la Constitución, el Estado de derecho y el pueblo estadounidense”, declaró en un comunicado.

“El tribunal reconoció las graves preocupaciones legales que suscita el intento de la administración Trump-Vance de crear un programa de compensación secreto, financiado con fondos públicos, que opera al margen de las garantías constitucionales que rigen el gasto público. A pesar de las explicaciones contradictorias de la administración sobre el futuro de este fondo discrecional, la orden judicial garantiza que los fondos públicos no puedan distribuirse mediante este plan ilegal mientras los tribunales examinan exhaustivamente las graves cuestiones constitucionales en juego. Esperamos continuar esta impugnación en nombre de nuestros clientes”.

El DOJ anunció la creación del fondo en mayo como parte de un acuerdo para resolver la demanda civil que Trump interpuso contra el IRS en enero por la filtración de sus declaraciones de impuestos por parte de un viejo contratista de la administración. El departamento dice que el fondo de $1,776 millones de dólares tiene como meta “proporcionar un proceso sistemático para escuchar y atender las reclamaciones de quienes sufrieron abusos y manipulación jurídica”.

El mencionado acuerdo otorgó a cinco personas designadas por el fiscal general la autoridad para distribuir los pagos. El DOJ no aclaró quiénes podrían beneficiarse del fondo, pero poco después de su anuncio, varias personas sentenciadas por crímenes vinculados con el asalto el 6 de enero y aliados del presidente republicano declararon que planeaban pedir la indemnización.

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