Acusan a dos personas de irrumpir en base militar de California con 51 kilos de cocaína y fentanilo

Una operación conjunta en la base militar de Camp Pendleton, California, finalizó con el arresto de dos personas que ingresaron a las instalaciones tras una persecución policial, cuando las fuerzas de seguridad aseguraron un automóvil abandonado que contenía más de 51 kilogramos de cocaína y fentanilo.

El Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) indicó que el suceso inició cuando los sospechosos, quienes escapaban de la policía local, impactaron su vehículo contra uno de los accesos de la base naval, informó Fox News.

Tras el choque, los implicados dejaron el automotor en un área residencial de uso militar para continuar la huida a pie. La violación al perímetro de seguridad obligó a las autoridades a emitir una orden temporal de confinamiento residencial para los habitantes de las instalaciones mientras se controlaba la situación.

Despliegue de agencias para la captura

Para la ubicar a los prófugos, el NCIS coordinó un operativo de rastreo integrado por cerca de 30 funcionarios de diversas corporaciones.

Durante las seis horas de búsqueda en la base, los efectivos emplearon datos de inteligencia en tiempo real y asistencia de seguimiento. En estas labores participaron directamente el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples del NCIS y el Equipo Regional de Capacidades de Acción para el Cumplimiento de la Ley. La movilización concluyó con el arresto de ambos civiles sin que se registraran nuevos incidentes.

Hallazgo de sustancias ilícitas y reacciones oficiales

La inspección posterior del automóvil, los agentes del NCIS hallaron los 51 kilogramos (más de 112 libras) de los narcóticos mencionados.

“¡Gracias al personal del NCIS, al Departamento del Sheriff del Condado de Orange, a la Oficina del Alguacil Militar de Camp Pendleton, a la Administración para el Control de Drogas (DEA), a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y a las demás agencias que respondieron, por su impecable trabajo en equipo y su dedicación para mantener seguras nuestras instalaciones militares!”, indicó el departamento.

Las agencias a cargo de la investigación no han compartido los datos de identidad de los detenidos ni las acusaciones penales específicas que se les imputarán.

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