Servicio de entrega de drogas funcionaba en edificio de lujo en Nueva York: 4 latinos acusados

Cuatro hispanos ​​fueron arrestados tras una larga investigación sobre un servicio de entrega de drogas que operaba desde un lujoso edificio de apartamentos en El Bronx (NYC) y distribuía cocaína en Manhattan, Queens y Brooklyn.

Los detenidos fueron identificados como Ermes Jiménez, Eddy Ruiz de La Rosa, Jonathan Rivera y Jordan Machuca. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York, aproximadamente 10 kilogramos de cocaína (más de 22 libras), con un valor en la calle de hasta $250,000 dólares, fueron recuperados durante una serie de allanamientos autorizados por un tribunal en un apartamento y tres vehículos el domingo 17 de mayo. En el apartamento se encontraron armas, municiones y $200,000 dólares en efectivo.

Bridget G. Brennan, fiscal especial de narcóticos de NYC; Darcel D. Clark, fiscal de distrito de El Bronx; Christopher Roberts, agente especial a cargo de la División de Grupos de Trabajo de la Administración para el Control de Drogas (DEA); Jessica S. Tisch, Comisionada de Policía de la Ciudad; y Steven G. James, Superintendente de la Policía Estatal de Nueva York (NYSP), anunciaron ayer los arrestos tras las comparecencias ante el Tribunal Penal de Manhattan.

“Esta investigación logró desmantelar una red de distribución de drogas que utilizaba un lujoso edificio de apartamentos en El Bronx como punto de recogida de cocaína. La organización narcotraficante se aprovechaba de su ubicación frente al mar, con fácil acceso a Manhattan y a las principales autopistas. Las investigaciones de este tipo a nivel municipal subrayan la importancia de la cooperación entre las agencias policiales para combatir la distribución a gran escala de narcóticos, especialmente por parte de quienes tienen acceso a armas de fuego”, declaró la fiscal Brennan.

“Una vez más vemos la determinación y los extremos a los que llegan algunas personas al usar su lujoso edificio de apartamentos como base de operaciones para su red de distribución de drogas, enviando repartidores por toda la ciudad para distribuir su veneno”, declaró el agente Roberts de la DEA. “La incautación de miles de dosis de cocaína, todas preenvasadas y listas para su distribución, junto con la recuperación de dos armas de fuego, pone de manifiesto el peligro que estas personas representaban tanto para sus vecinos como para la comunidad circundante. La División de la Fuerza de Tarea de la DEA en Nueva York (NYTFD) mantiene su firme compromiso de combatir a quienes inundan nuestras calles con drogas ilícitas y la violencia que tan a menudo las acompaña”.

Durante la investigación, Jiménez -residente del apartamento 1201 en 5 Lincoln Av- presuntamente suministraba grandes cantidades de cocaína a conductores de servicios de entrega de drogas semanalmente. El gran edificio de 26 pisos, conocido como “Lincoln at Bankside”, está ubicado a orillas del río Harlem, junto al Bulevar Bruckner y el Puente de la Tercera Avenida que conecta con Manhattan. Agentes y oficiales observaron los vehículos entrando en la entrada semicircular del edificio. Jiménez presuntamente transportaba bolsas lastradas desde su apartamento hasta los autos, en un servicio de entrega de drogas a Manhattan, Queens y Brooklyn.

En la madrugada del domingo 17 de mayo, aproximadamente a las 12:15 a.m., miembros del Grupo T-42 del NYTFD observaron un Mazda negro 2021 estacionado en las inmediaciones de 5 Lincoln Av. Jiménez salió de su residencia y presuntamente subió al asiento del copiloto del Mazda. Agentes e investigadores arrestaron a Jiménez y al conductor, el acusado Ruiz de La Rosa. Más tarde ese mismo día un registro del Mazda, autorizado por un juez, permitió incautar aproximadamente 800 gramos de cocaína empaquetada y miles de dólares en efectivo en un compartimento oculto.

Poco después de detener el primer vehículo, agentes e investigadores observaron al acusado Rivera frente a 5 de Lincoln Av, sentado al volante de una Toyota RAV4 negra 2024 a las 12:42 a.m. Un registro posterior de ese auto reveló aproximadamente 300 gramos de cocaína empaquetada, una pistola Glock y miles de dólares en efectivo en un compartimento oculto.

Aproximadamente a las 6:00 a.m. agentes y oficiales llevaron a cabo un registro autorizado por un tribunal en el apartamento de Jiménez y recuperaron más de paquetes de cocaína, similares a los hallados en los vehículos, así como un arma de fuego Sig Sauer cargada, un cargador con municiones para un arma de fuego Glock, cajas de proyectiles y un chaleco antibalas. También se incautaron aproximadamente $200,000 dólares en efectivo, junto con dos máquinas contadoras de billetes, una de las cuales se encontraba encendida.

Un cuarto arresto derivado de la investigación tuvo lugar aproximadamente a la 1:30 a.m. en las inmediaciones de Fulton Street y Grant Street, en Brooklyn. Los investigadores interceptaron al acusado Machuca a bordo de un vehículo Honda Accord azul 2018. Los agentes y oficiales realizaron un registro del Honda y recuperaron aproximadamente 800 gramos de cocaína empaquetada, así como miles de dólares en efectivo un compartimento secreto.

Los cuatro acusados ​​enfrentan cargos por posesión criminal de una sustancia controlada. Jiménez y Rivera también fueron acusados de posesión criminal de un arma de fuego. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Casos similares

En abril Nankel Stuardo Solórzano, residente de 47 años de East Orange, fue detenido en una de las mayores incautaciones de drogas jamás realizadas en Nueva Jersey. También ese mes Heidi Rodríguez fue acusada de varios delitos graves tras una investigación realizada por la Unidad de Narcóticos del Departamento de Policía del condado Westchester (NY).

A fines de marzo de 2026 la DEA acusó a Arístides Cabrera, alias “Buddha”, como sospechoso de delitos relacionados con drogas que resultaron en el envenenamiento mortal de un niño de 12 años en su hogar en El Bronx (NYC). En febrero un padre y su novia fueron acusados por el envenenamiento fatal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn (NYC).

En enero seis residentes de El Bronx (NYC) fueron arrestados en relación con la incautación de 13 libras de fentanilo valoradas en $1 millón de dólares. En diciembre Víctor Garrido fue arrestado luego de que la Agencia Antidrogas (DEA) hallase 300 libras (130 kilogramos) de metanfetamina cristalina ocultos en su camión de frutas en Brooklyn (NYC).

En marzo de 2025 Joshua Guzmán fue acusado de vender fentanilo y otros narcóticos a agentes de policía encubiertos, y además por proporcionar carfentanilo, otra sustancia letal, causando la muerte de un joven de 27 años en Long Island (NY). En julio de 2024 ocho hispanos de tres familias fueron acusados por venta de drogas y armas desde una tienda y un auto estacionado afuera del estadio de los NY Yankees, crimen que se practicaba incluso durante partidos de beisbol, según los fiscales.

En otro caso similar, en mayo de ese año 30 personas fueron arrestadas en una redada de drogas y armas en el condado Orange de Nueva York, en una de las más grandes operaciones antinarcóticos en la historia de esa región. Muchas de las armas y drogas se vendían desde un camión de comida en el centro de Newburgh, al lado del tribunal de la ciudad. También ese mes 21 sospechosos fueron detenidos en una redada masiva antidrogas en Staten Island (NYC). El grupo incluía al empresario y líder comunitario Ettore Mazzei, quien fue acusado de 61 cargos por tráfico de drogas, extorsión y fraude.

En septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería. El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

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