El cantante Oliver Tree murió en accidente aéreo en Río de Janeiro

Se ha confirmado que Oliver Tree era una de las personas a bordo de uno de los helicópteros que chocó en Río de Janeiro, Brasil. Según información compartida por las autoridades brasileñas, el cantante estadounidense estaba acompañado de otras cuatro personas.

Según la Policía Civil de Río de Janeiro, en el otro helicóptero solo estaba a bordo el piloto. En total se registran cinco fallecidos en este accidente aéreo. También se ha informado que las autoridades comenzaron a hacer las investigaciones para saber cuál fue la causa del accidente.

Las otras cuatro personas que acompañaban al cantante de 32 años fueron identificadas como Lucas Vignale, el youtuber argentino Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza.

Tree estaba a pocas semanas de comenzar una gira por Estados Unidos y Europa; la primera fecha estaba programada para el 1 de julio en Lisboa, Portugal. Esta gira la armó luego de lanzar su primer álbum de estudio, titulado “Ugly Is Beautiful”, publicado en el 2020.

Antes de la gira, también lanzó nuevas canciones: “Cowboy Tears”, “Alone in a Crowd” y “Love You Madly Hate You Badly”.

El cantante estadounidense era conocido por su look llamativo, colorido y no convencional. Se comenzó a dar a conocer en el 2010, cuando apenas tenía 17 años. En esa época, llegó a trabajar con el dj estadounidense Skrillex y el grupo musical canadiense Zeds Dead.

En el 2013, Tree lanzó un primer álbum de forma independiente y luego de eso decidió retirarse de la música para centrarse en estudiar tecnología musical.