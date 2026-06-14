Mueren 12 personas tras estrellarse un avión con paracaidistas en Misuri

Doce personas murieron este domingo luego de que una aeronave se estrellara poco después de despegar cerca del aeropuerto Butler Memorial Airport, en la ciudad de Butler, estado de Misuri, informaron las autoridades locales.

La Patrulla de Caminos de Misuri (MSHP) confirmó que ninguno de los ocupantes sobrevivió al accidente. “En este momento, los informes indican que todos los ocupantes (12 en total) han fallecido”, señaló la agencia en una publicación en X.

Equipos de emergencia permanecían trabajando en la zona del siniestro, ubicada junto a la autopista Business Interstate 49, donde agentes estatales colaboraban con el Departamento de Policía de Butler y la Oficina del Sheriff del condado de Bates.

De acuerdo con Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto, la aeronave transportaba a integrantes del centro de paracaidismo Skydive Kansas City.

Según explicó a NBC News, el avión acababa de despegar cuando comenzó a presentar problemas. La aeronave no logró ganar altura, realizó un giro hacia la izquierda y terminó precipitándose a tierra alrededor de las 11:30 de la mañana, hora local.

El sheriff del condado de Bates, Chad Anderson, dijo que algunos miembros de la familia presenciaron el accidente.

“Esto es difícil”, dijo el representante de Missouri, Mark Alford, según CNN. “Es un día hermoso aquí, cielos azules, césped verde, gente disfrutando de algo que creo que algunos eran paracaidistas principiantes preparándose para saltar en formación tándem. No muchos de ellos, según tengo entendido, tenían experiencia”.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de altitud todavía no han sido esclarecidas y las autoridades no han divulgado información adicional sobre las víctimas.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) indicó que estaba recopilando información sobre el accidente y adelantó que podría abrir una investigación para determinar las causas del siniestro.

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