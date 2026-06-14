Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 14 de junio

¿Cómo deberías prepararte para salir a las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 52% durante el día y del 52% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 05:24 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:28 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 79 grados Fahrenheit (16 y 26 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 9% por la tarde y 8% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.