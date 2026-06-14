Vance defiende el acuerdo con Irán y afirma que “nunca tendrán un arma nuclear”

El vicepresidente J.D. Vance aseguró este domingo que el reciente acuerdo alcanzado con Irán marca un punto de inflexión en la política de seguridad internacional y sostuvo que la República Islámica no desarrollará armamento nuclear.

“Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche”, declaró Vance en una entrevista con Fox News tras el anuncio del pacto.

El acuerdo entre Washington y Teherán contempla, según lo informado, la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, cuya actividad había sido interrumpida durante el conflicto, así como el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a buques vinculados a puertos iraníes desde abril.

Vance señaló además que planea asistir a la firma oficial del acuerdo, prevista para el viernes 19 de junio en Suiza, y no descartó que el presidente Donald Trump también participe en el acto.

Debate político en Washington

El acuerdo ya genera reacciones en el Congreso. El senador republicano Lindsey Graham, aliado de Trump, pidió que el pacto sea revisado por el Legislativo y expresó dudas sobre su contenido.

“Según nuestra ley, cualquier acuerdo nuclear con Irán será enviado al Congreso para su revisión y votación”, escribió Graham en la red social X, donde también solicitó que Vance comparezca ante los legisladores para explicar el entendimiento.

Mientras tanto, sectores republicanos de línea dura advierten sobre posibles concesiones a Irán, en particular en lo relacionado con el enriquecimiento de uranio y el acceso a fondos previamente bloqueados.

El entendimiento llega después de meses de enfrentamientos que se intensificaron a finales de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel derivó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, lo que desencadenó una escalada militar en la región.

Tras esa ofensiva, Irán respondió con ataques contra Israel y objetivos con presencia estadounidense, además de cerrar el estrecho de Ormuz, paso clave por el que transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

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