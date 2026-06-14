Zac Efron está construyendo una casa autosuficiente en Australia

El 2026 está siendo un año tranquilo para Zac Efron, pues no tiene película que promocionar y se ha mantenido lejos del ojo público. Sin embargo, el actor sigue enfocado en el desarrollo de una casa autosuficiente en Australia.

Este ha sido uno de los proyectos a los que Efron le ha dedicado más tiempo y dinero, pues su intención es convertirla en una de las mejores propiedades del mundo, siendo una de las características más importantes la de que sea amigable con el ambiente y se convierta en referencia en propiedades de su tipo.

La propiedad la está construyendo en un lote que compró en el 2020 en Nueva Gales del Sur, Australia, y se dice que su precio pasará los $2 millones de dólares.

Una de las características más llamativas es que el proyecto incluye que la construcción de la casa principal se hará con cáñamo. Para su desarrollo, la exestrella de Disney contrató al diseñador Joost Bakker, quien es calificado como un “innovador medioambiental”, y al arquitecto Frank Burride.

Además del cáñamo, se ha informado que la casa de dos plantas contará con otros materiales sostenibles como conchas de ostras recicladas, residuos agrícolas y cientos de tableros de partículas sostenibles.

Actualmente, Efron está soltero, aunque el año pasado hubo rumores de que tenía una relación con la actriz Nina Dobrev. Esta información nunca se confirmó.

¿Cuáles proyectos tiene Zac Efron en camino?

Además de este proyecto personal, Zac Efron se prepara para dos estrenos este año. Aunque aún no tiene fecha oficial de estreno, “Famous” es uno de los proyectos en fila en los que está involucrado el actor.

“Famous” es una película dirigida por Jody Hill y producida por A24. Enfron comparte en el elenco con Bill Pullman, Phoebe Dynevor y Nicholas Braun. Esta película se basa en la novela homónima escrita por Blake Crouch.

Por otro lado, también está siendo parte de un proyecto en desarrollo de Amazon MGM Studios. Se dice que “Judgment Day” es una comedia en la que Efron interpretará a un joven exconvicto. No se tiene información sobre la fecha de estreno que se tiene planea para esta película.

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