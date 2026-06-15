Gavin Newsom asegura que el Departamento de Justicia lo investiga y acusa a Trump perseguir adversarios

El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó este lunes que él y su esposa están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y acusó al presidente Donald Trump de utilizar las instituciones federales para perseguir a sus adversarios políticos.

Newsom hizo la denuncia a través de un video publicado en la red social X, donde aseguró que agentes federales han contactado a familiares, amigos y antiguos empleados suyos, además de solicitar documentos y revisar registros de años anteriores.

El mandatario californiano sostuvo que las autoridades están abusando del proceso judicial y vinculó la investigación con sus diferencias públicas con Trump y con una posible candidatura presidencial en el futuro.

“Donald Trump no me ataca solo por mis tuits ofensivos”, declaró Newsom en el video. “Me ataca porque estoy considerando postularme a la presidencia, porque odia que lo haya denunciado repetidamente por sus mentiras y engaños”, añadió.

Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime – they are simply trying to find one.



He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.? pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026

El gobernador también aseguró que se ha convertido en uno más de los supuestos adversarios políticos del presidente sometidos a investigaciones federales. Entre ellos mencionó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James; al exdirector del FBI, James Comey; y al expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

“Tras pedir mi arresto el año pasado, Donald Trump ordenó a su Departamento de Justicia que me investigara, y justo la semana pasada me enteré de que su campaña ha llegado hasta mi propia casa. Para perjudicarme, está atacando a mi esposa”, afirmó.

El gobernador dirigió unas palabras a Trump y le pidió que excluyera a su familia de cualquier acción relacionada con el caso. “Puede citarme a declarar, puede investigarme, puede acosarme, puede incluir mi nombre en todas las listas de enemigos que tenga, pero deje a mi esposa y a mi familia fuera de su venganza personal”, expresó.

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