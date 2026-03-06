“Sé cómo termina esta historia de amor”: mensaje de Newsom sobre Trump al alcalde de Nueva York

Gavin Newsom, gobernador de California, advirtió ayer con ironía al alcalde Zohran Mamdani de Nueva York que no se dejara manipular por el mandatario Donald Trump al comentar su supuesta relación amistosa.

El gobernador de California estaba promocionando sus nuevas memorias en un evento ayer en New Hampshire cuando recordó que Trump, en una ocasión, le dio un recorrido por el Air Force One, incluyendo su dormitorio. Jack Cocchiarella, quien lo entrevistaba en el escenario, bromeó con Newsom diciendo que el mandatario republicano “está enamorado” de “ti y Zohran”, ambos demócratas.

Newsom rió y respondió: “Tengo que hablar con Zohran”, dijo. “Sé cómo termina esta historia de amor, Zohran”, citó Politico. Sus comentarios “fueron informales y breves, pero subrayaron la actitud de Newsom al tratar con Trump. El gobernador reiteró, justo después de la elección de Trump para un segundo mandato, que se acercaría al presidente ´con la mano abierta, no con el puño cerrado´, y ambos se abrazaron memorablemente tras los mortales incendios forestales en Los Ángeles a principios del año pasado. Pero desde entonces, Newsom ha adoptado una postura mucho más combativa y ha argumentado que el presidente sólo respeta las demostraciones de fuerza después de que la administración Trump desatara una oleada de demandas, redadas migratorias y recortes de fondos en California”.

Newsom y Mamdani -primer alcalde musulmán y en la historia de NYC- hablaron por primera vez el día de la elección de la alcaldía de Nueva York el otoño pasado. En tanto Mamdani ha visitado a Trump dos veces en los últimos tres meses en la Casa Blanca, siendo la última ocasión el pasado 26 de febrero, cuando le regaló al mandatario una portada alterada de un periódico con su nombre buscando convencerlo de que apoyara la construcción de viviendas asequibles en Queens (NYC). Además el alcalde aprovechó de pedirle fructíferamente la liberación de una estudiante de la Universidad Columbia que había sido arrestada horas antes.

Días después, cuando EE.UU. e Israel bombardearon Irán el 28 de febrero, el alcalde de Nueva York criticó la ofensiva, pero de manera diplomática: “Mi relación con el presidente (Trump) siempre ha sido honesta y directa, donde ambos dejamos claros nuestros desacuerdos políticos, tanto en público como en privado, y creo que es importante que conste en acta, dada la magnitud de las consecuencias de las que estamos hablando”.

“Creo que éste alcalde va a hacer cosas realmente geniales”, afirmó Trump sobre Mamdani el 21 de noviembre, tras su primera reunión en persona, luego de meses de ataques mutuos durante la campaña municipal en 2025, cuando el mandatario lo llamó “extranjero”, “comunista sin experiencia y con un historial de fracaso total”, y pidió votar por su rival, Andrew Cuomo. Mientras el socialista Mamdani llamó “fascista y déspota” a Trump, incluso tras aquella primera visita.