Gavin Newsom responde a Trump en choque por posible candidatura presidencial en 2028

El presidente Donald Trump aseguró en redes sociales que el gobernador de California, Gavin Newsom, se retiró de la carrera para las elecciones presidenciales de 2028, una afirmación que recibió la respuesta del mandatario estatal, con un mensaje en tono burlón.

A través de su plataforma Truth Social, Trump escribió: “¡Guau! ¡Gavin Newscum acaba de retirarse de la carrera presidencial!”, utilizando el apodo despectivo con el que suele referirse a Newsom.

El comentario se produjo después de que Jennifer Siebel Newsom, esposa del gobernador, criticara a Trump por la decisión del equipo femenino de hockey de Estados Unidos de rechazar una invitación para asistir al discurso del Estado de la Unión, publicó la edición estadounidense de Independent.

En la red social X, Siebel Newsom escribió que era “evidente que prefieren ámbitos donde las mujeres sean realmente respetadas”.

Poco después, el propio Newsom, quien está en su último año como gobernador de California, respondió en X con un mensaje que imitó el estilo de escritura de Trump en sus redes sociales: “¡Guau! ¡El presidente está cayendo más fuerte que de costumbre esta noche! ? Gobernador GCN”.

El mandatario estatal está en una gira nacional para promover su libro Young Man in a Hurry, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este mes. Incluso, en otra publicación, le indicó a Trump que sus observaciones sobre una posible candidatura presidencial se pueden leer en la página 69 de su libro, por lo que le recomendó al mandatario republicano comprarlo.

WOW. THE PRESIDENT IS SUNDOWNING HARDER THAN USUAL TONIGHT!!! — GOVERNOR GCN https://t.co/bHaXaR8Nhu — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 24, 2026

It’s on page 69 of my new book. Buy it here: https://t.co/gwfGEOTtmw pic.twitter.com/qxMHn4w5er — Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 24, 2026

La expresión utilizada por el gobernador, de acuerdo con el medio, hace referencia al fenómeno conocido como sundowning, asociado a pacientes con demencia y caracterizado por cambios de humor, agitación o confusión al final del día.

No es la primera vez que Newsom cuestiona la salud del presidente. Días atrás lo llamó “Dozy Don” (Don adormilado), luego de que circularan imágenes en las que Trump aparecía con los ojos cerrados durante una reunión oficial.

En otra ocasión publicó el mensaje “Dozy Don ha vuelto”, acompañado de una fotografía similar.

Trump, de 80 años, ha insistido en que goza de buena salud y desde la Casa Blanca se ha explicado que los moretones visibles en sus manos se deben a los frecuentes apretones de manos y que la hinchazón en sus tobillos responde a insuficiencia venosa crónica.

Aunque Gavin Newsom no ha confirmado oficialmente su candidatura, suele aparecer en encuestas como uno de los favoritos, junto a la exvicepresidenta Kamala Harris, quien ya expresó que su carrera política no ha terminado pero no ha confirmado si buscará nuevamente la Casa Blanca.

¿Dispuesto a competir con Kamala Harris?

El gobernador de California, habló sobre sus planes de cara a la carrera presidencial de 2028 durante una entrevista con CNN, que se centró en la posibilidad de competir con Kamala Harris.

Dana Bash, periodista de la cadena de noticias, le preguntó: “¿Qué pasaría si sus caminos se cruzan y terminan compitiendo directamente?”. Newsom respondió: “Ahora mismo yo estoy en San Francisco y ella en Los Ángeles, así que hay cierta distancia entre nosotros. El destino decidirá”.

“Nunca me he interpuesto en su camino y no creo que lo haga en el futuro. (Enfrentarnos en la carrera presidencial) ya sería cuestión del destino. Solo podemos controlar lo que está en nuestras manos”, añadió el funcionario.

También recordó que uno de sus hijos le expresó preocupación por su posible postulación: “Hace unos meses me envió un mensaje preguntando: ‘Papá, ¿te postularás a presidente?’. Le dije que no, que la decisión la tomaríamos juntos en familia. Me respondió que no podía, que era demasiado joven y que yo necesitaba pasar más tiempo con ellos”.

