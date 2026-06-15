Hallan un cuerpo en avanzado estado de descomposición en un estanque de Queens

Un testigo avistó el cuerpo de una mujer flotando en un estanque de un parque de Queens el domingo.

De acuerdo con las autoridades, un testigo llamó al 911 poco después de las 6:00 de la tarde para informar de que había visto a una mujer inconsciente en el estanque en Bowne Park, en Flushing.

Cuando los funcionarios se apersonaron en el sitio, hallaron el cadáver de la mujer flotando en el agua cerca de una fuente.

Dos rescatistas recuperaron el cuerpo de la mujer y lo depositaron sobre la hierba ante la mirada impactada de los visitantes del parque.

A person spotted the body of a woman floating in a pond at a typically quiet Queens park Sunday.



The witness called 911 just after 6 p.m., reporting an unconscious woman in the kettle pond at Bowne Park in Flushing, police said.



When cops arrived on scene, they found a woman’s? — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) June 15, 2026

En su mayoría, el cadáver estaba cubierto por una lona blanca, pero se pudo observar un pie grisáceo y arrugado que se asomaba, según el New York Post.

Una residente local que estaba paseando a su perro, como hace normalmente, llegó casi al mismo tiempo que la policía; denominó el suceso como “inquietante” en lo que por lo general es un parque muy tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad.

“Considero que [el parque] es un lugar seguro, así que no creo que haya sido por ningún acto de violencia”, manifestó mientras apuntaba vagamente al estanque donde se encontraba el cuerpo de la mujer.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señaló que un médico forense está trabajando para determinar la causa de muerte. La identidad de la mujer no ha sido dada a conocer y las pesquisas siguen en curso.

Según su sitio web, el sábado en la noche el parque Bowne organizó una jornada de limpieza comunitaria y una fiesta de discoteca silenciosa.

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