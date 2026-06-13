Hallan cadáver frente al centro de entrenamiento de la selección de Irán en México

Un cadáver en estado de descomposición ha sido encontrado en el maletero de un coche estacionado frente al estadio en Tijuana, México donde entrena la selección de Irán durante el Mundial 2026.

El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado persa utiliza a diario y que está próximo a su hotel.

Al abrirlo, la policía enfrentó un fuerte hedor putrefacto y constató que en el maletero había “una persona envuelta en una bolsa negra y con signos de violencia en su cuerpo”.

A decomposing body has been found in the trunk of a car outside the Tijuana stadium where Iran’s team is training for the World Cup. Authorities say the body was wrapped in a plastic bag and showed signs of violence. pic.twitter.com/Wq63VQj1bX — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 13, 2026

Irán en Tijuana

La selección de Irán se ha visto forzada a instalarse en México, tras verse rechazada su entrada en Estados Unidos por el conflicto bélico que mantienen ambos países.

De este modo han acabado en Tijuana, una de las ciudades más peligrosas del país azteca, con más de 1,200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.

Por ello, cada día un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al autobús que transporta al conjunto iraní del hotel al estadio y viceversa, en un recorrido que toma un minuto.

Irán debuta el lunes en la Copa del Mundo contra Bélgica en Los Ángeles, en la primera jornada del Grupo G, que completan Egipto y Nueva Zelanda.

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