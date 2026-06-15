Pronóstico del clima en Nueva York para este lunes 15 de junio
Conoce el pronóstico del tiempo en Nueva York, para hoy lunes 15 de junio para evitar sufrir los cambios en el clima
¿Qué ropa deberías ponerte para salir este lunes en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) y una mínima de 59 grados Fahrenheit (15ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.
La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 4% durante el día y del 7% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 12% durante el día y del 13% tras la caída del Sol.
Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:24 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:29 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
El clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 75 grados Fahrenheit (17 y 24 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 14% por la tarde y 8% por la noche.
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El clima en Nueva York
Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Qué clima hay en Estados Unidos?
Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.
En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.