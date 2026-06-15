Suecia conectó un 4-1 a Túnez y muestra los dientes en el Mundial 2026

Con una auténtica exhibición de contundencia, la selección de Suecia firmó un debut redondo en Mundial 2026 tras conectarle un contundente 5-1 a un combinado de Túnez que pagó muy caros sus errores individuales.

El Estadio Monterrey fue testigo de un choque donde los escandinavos hicieron valer su jerarquía en las áreas, embolsándose tres puntos fundamentales y una excelente diferencia de goles en un exigente Grupo F que comparten con Países Bajos y Japón, oncenas que empataron 2-2.

Al minuto 7, tras una transición rápida en la que Alexander Isak corrió al espacio, el guardameta Chamakh salió en falso provocando una triple ocasión de peligro; el remate inicial de Viktor Gyökeres fue salvado bajo palos por la zaga tunecina, pero el rebote en la frontal lo cazó Yasin Ayari, quien la mandó al fondo de la red con un disparo certero. El mediocampista, cuya familia paterna es de origen tunecino, levantó las manos pidiendo perdón a la grada y evitó celebrar la anotación.

Al minuto 30, Gyökeres bajó un balón largo de espaldas a la portería en campo propio y habilitó en carrera a Alexander Isak. El ariete del Newcastle galopó hacia el pico izquierdo del área, recortó hacia dentro y sacó un disparo raso al palo largo en el que Chamakh se comió el esférico, firmando un 2-0 que permitía a Suecia doblar su ventaja sin apretar a fondo el acelerador.

No obstante, el orgullo tunecino emergió justo antes del descanso. Al minuto 43, Hannibal Mejbri ejecutó un tiro libre lateral con muchísimo efecto; Omar Rekik leyó la trayectoria a la perfección, giró el cuello de forma impecable en el primer palo y alojó la pelota en las mallas en el poste contrario.

Gyökeres castiga y el VAR convalida la sentencia

La segunda mitad arrancó con una Túnez atrevida, pero cuando el partido transitaba por un terreno de puros intentos, un error garrafal en la salida de Ellyes Skhiri sentenció la historia. El mediocampista tunecino se durmió con el balón ante la presión asfixiante de Isak, quien ingresó al área y sirvió el pase de la muerte para que Viktor Gyökeres fusilara a placer para inaugurar su cuenta goleadora en la cita mundialista (3-1).

El tramo final rozó el suspenso reglamentario al minuto 84 debido a una carambola. El recién ingresado Mattias Svanberg mandó a guardar el esférico en la primera pelota que tocaba (17 segundos) tras una falta lateral cobrada por Isak. Aunque el asistente anuló la jugada inicialmente por fuera de juego, la revisión en la cabina del VAR determinó que Isak llegó a rozar el esférico habilitando la posición de su compañero, validando oficialmente el 4-1.

Ya en el tiempo de descuento, Túnez buscó maquillar el resultado con un violento disparo de Elias Achouri al 90’+3′ que Nordfeldt despejo con una gran estirada de manos.

Cuando parecía que la persiana se bajaba en Monterrey, apareció la última genialidad de la tarde para redondear la manita. En el minuto 90’+6′, el propio Bergvall se resarció de su fallo firmando una gran asistencia para que Yasin Ayari apareciera de nuevo en escena, firmando su doblete personal y sellando el definitivo e inapelable 5-1 en el marcador.

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