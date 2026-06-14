Japón hace la épica en el Mundial 2026 tras rescatar empate al ’90 ante Países Bajos

En un choque que prometía ser una batalla táctica de principio a fin, la selección de los Países Bajos y una combativo combinado de Japón, pactaro. El AT&T Stadium de Dallas fue el escenario de un choque de trenes en el Mundial 2026.

Una primera parte de absoluto respeto

Desde los primeros compases, el seleccionador nipón Hajime Moriyasu plantó un bloque medio-alto muy agresivo diseñado para entorpecer la salida de balón de la Naranja Mecánica. Apenas al minuto 3, Países Bajos dio el primer aviso serio: Cody Gakpo filtró un balón en la frontal para Donyell Malen, quien se giró y sacó un derechazo que obligó al arquero Zion Suzuki a firmar un auténtico paradón.

A pesar del dominio inicial en la posesión de los hombres de Ronald Koeman, orquestado bajo la batuta de Frenkie de Jong, la circulación neerlandesa careció por momentos de la velocidad necesaria para fracturar las líneas asiáticas. Japón, liderado por un excelso Daichi Kamada en la medular, se sintió cómodo replegando y explotando transiciones verticales a través de sus bandas.

El tifón del segundo tiempo

El paso por los vestuarios transformó por completo el ritmo del primer tiempo. Países Bajos saltó al césped pisando el área rival con una agresividad que no había mostrado antes, obteniendo la recompensa al minuto 52.

Tras una segunda jugada originada en un balón parado, Gravenberch recibió en el costado y mandó un centro preciso al segundo palo; allí apareció la imponente figura de su compañero en el Liverpool, Virgil van Dijk, para conectar un cabezazo cruzado que batió a Suzuki tras besar el poste.

Lejos de replegarse, Japón reaccionó de forma fulminante gracias a su hinchada. Al minuto 58, apenas seis minutos después del gol de Van Dijk, Takefusa Kubo encaró por la banda izquierda y cedió el esférico para Keito Nakamura en la frontal del área; el atacante se perfiló y sacó un latigazo raso que pasó entre las piernas de Denzel Dumfries, dejando sin opciones a un Verbruggen tapado por la zaga.

Al 65′, Gakpo perdonó el segundo tras una magnífica jugada individual donde sentó a su marcador pero vio bloqueado su remate final por la zaga asiática. Sin embargo, en la jugada subsecuente, la zaga japonesa pecó de falta de contundencia al despejar un balón muerto en el área. Crysencio Summerville pescó el esférico y, con una rosca de zurda llena de veneno que botó antes de besar el poste largo, restauró la ventaja neerlandesa al minuto 65.

Con el orgullo herido y refrescado por las sustituciones, Japón se adueñó por completo del tramo final del partido ante una escuadra neerlandesa que decidió quedarse atrás con el ingreso de Nathan Aké. Países Bajos encadenó casi 20 minutos sin pisar el campo rival, una invitación que la escuadra de Hajime Moriyasu no iba a desaprovechar.

El acoso samurái fue total al llegar al límite del tiempo reglamentario. Al cumplirse el minuto 90, el cuarto árbitro levantó el cartelón con los 6 minutos de añadido justo cuando Japón disponía de un saque de esquina.

La ejecución fue perfecta: el balón voló hacia el corazón del área y Koki Ogawa se elevó con un salto espectacular ante la pasividad de la zaga europea. Su testarazo imperial fue desviado levemente por Daichi Kamada, un toque fortuito que terminó de descolocar por completo al guardameta Bart Verbruggen y desató la locura total en Dallas con el 2-2 definitivo.

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