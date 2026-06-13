Mundial 2026: Justin Bieber canta en el triunfo de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos comenzó su andar en el Mundial con el pie derecho y varias celebridades presenciaron el primer día de actividades en Los Angeles, incluyendo a Justin Bieber, quien celebró cantando parte de su álbum “Swag”.

Los locales completaron una goleada de 4-1 contra Paraguay, gracias a un doblete de Folarin Balogun, otro tanto de Giovanni Reyna y un autogol de Damián Bobadilla.

Justin Bieber celebra cantando en pleno partido

Justin asistió junto a su esposa, Hailey, a la ceremonia inaugural que se llevó a cabo minutos antes del inicio del compromiso y compartieron con otras celebridades en una parte del palco hasta el inicio del compromiso.

No obstante, posteriormente se dirigieron a un pequeño salón privado tipo lounge dentro del SoFi Stadium e hicieron un pequeño performance de su tema correspondiente al álbum “Swag” mientras transcurrían los minutos finales del duelo, los cuales se apreciaban en pantalla gigante.

De hecho, mientras Justin estaba tocando el piano y cantando junto a un guitarrista ante un pequeño grupo de personas que también observaban el juego en esa zona, Giovanni Reyna anotó el cuarto y definitivo tanto de la selección de las barras y las estrellas para debutar por todo lo alto y con una menuda celebración íntima incluida.

Speed también dice presente en el debut de Estados Unidos

Otra figura que llamó bastante la atención fue la del influencer Speed, quien asistió al estadio con un short de Nigeria y una camiseta de Estados Unidos.

Durante su estadía, Speed compartió con Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Peter Crouch y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Actores de la talla de Tom Cruise también dijeron presente para apoyar al equipo local, que con el apoyo de su gente se inspiró en su primer partido de la competición ante un equipo sudamericano.

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