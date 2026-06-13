Joseph Blatter criticó a Infantino por caso de árbitro somalí en el Mundial 2026

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, cuestionó la situación que afectó al árbitro somalí Omar Artan en el Mundial 2026 y apuntó contra una de las obligaciones que deben cumplir los países anfitriones del torneo.

A través de su cuenta en X, el ex dirigente sostuvo que “un país anfitrión de una Copa Mundial de la FIFA debe garantizar dos principios fundamentales: La seguridad del país y la entrada sin restricciones de todos los equipos, oficiales y árbitros calificados”.

En esa línea, Blatter agregó que “el caso del árbitro Omar Artan, de Somalia, va contra una de estas obligaciones”, antes de remarcar que “FIFA nunca debe comprometer la universalidad del fútbol”.

A FIFA World Cup host country must guarantee two fundamental principles: the safety of the country ? and the unrestricted entry of all qualified teams, officials and referees. The case of referee Omar Artan from Somalia is against one of these obligations. FIFA must never? — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) June 13, 2026

La declaración del suizo surgió luego de que Artan, uno de los jueces designados para el certamen, quedara envuelto en una controversia vinculada a su ingreso a Estados Unidos, situación que abrió un nuevo debate sobre las exigencias migratorias y los compromisos deportivos de los organizadores.

Omar Artan, el árbitro vetado por EE.UU.

Omar Artan es el árbitro del que más se habla en este inicio de Mundial sin tan siquiera llegar a pisar el césped. El somalí, a quien Estados Unidos prohibió la entrada al país cuando en un principio era uno de los elegidos por la FIFA para dirigir varios partidos, ha sido designado para arbitrar la Supercopa de la UEFA.

Artan dirigirá el encuentro entre el Paris Saint-Germain, reciente campeón de la Champions League, y el Aston Villa, ganador de la Europa League. El partido se disputará el 12 de agosto en Salzburgo, Austria. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quiso mostrar su apoyo al árbitro somalí en el comunicado emitido por el organismo europeo: “El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere expresar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral”.

A sus 34 años, Artan se ha consolidado como uno de los mejores árbitros del mundo y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018. La temporada pasada fue considerado el mejor árbitro de África y dirigió la final de la Liga de Campeones del continente. Estos méritos le valieron un lugar en la lista de colegiados seleccionados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El problema surgió cuando la administración estadounidense afirmó que Artan mantenía vínculos con organizaciones terroristas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que el organismo no tenía capacidad para evitar la situación que atravesaba el árbitro. “Debemos respetar que no somos los reyes del mundo y que no podemos imponernos a los gobiernos ni a las fuerzas policiales”, justificó Infantino. Días después de que las autoridades estadounidenses le negaran la entrada en Miami, Artan fue recibido como un héroe a su regreso a Somalia.

“Omar Artan es un árbitro joven, pero con una gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol”, declaró Ceferin. Aunque Omar Artan no arbitrará ningún partido del Mundial de 2026, el somalí estará sobre el césped el próximo 12 de agosto para dirigir la final de la Supercopa de la UEFA.

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