Tiendas de Dollar General venderán más de 2,000 productos por $1 o menos

Dollar General está reforzando su estrategia de precios bajos con una ampliación de su oferta económica. La cadena anunció que sus tiendas ofrecerán más de 2,000 artículos con precios de $1 o menos, una medida con la que busca atraer a consumidores afectados por el aumento del costo de vida y la inflación.

La expansión forma parte de los esfuerzos de la compañía por consolidarse como una alternativa de ahorro para familias que buscan estirar su presupuesto en un entorno de precios elevados.

El director ejecutivo de Dollar General, Todd Vasos, explicó que el incremento en los precios de bienes esenciales ha llevado a más consumidores a buscar opciones de bajo costo en sus establecimientos.

Entre los productos que estarán disponibles por $1 o menos se encuentran numerosos alimentos, apoyados por una ampliación de las secciones de congelados en las tiendas.

La compañía también ha incorporado frutas y verduras frescas en miles de sucursales durante los últimos meses, ampliando así su oferta de productos alimenticios.

Además, los congeladores ahora cuentan con una puerta completa dedicada a artículos con precios inferiores a $1, junto con diversos productos de marcas propias de la cadena.

Otra de las apuestas de la empresa es su línea exclusiva Value Valley, que ofrece una selección rotativa de artículos económicos en categorías como salud, cuidado personal y belleza.

Según Vasos, el incremento en los precios de la gasolina también ha favorecido el flujo de clientes hacia Dollar General, ya que los consumidores buscan reducir gastos en otras áreas de su presupuesto.

Al respecto, el ejecutivo afirmó: “Cuando ese precio de la gasolina alcanza la marca de $4, luego la supera y se mantiene allí durante un tiempo, comienzas a ver llegar a esos consumidores y empiezas a ver que nuestro cliente principal nos necesita más”.

Mientras Dollar General apuesta por mantener una amplia variedad de productos de bajo costo, su competidor Dollar Tree ha seguido una estrategia distinta.

La cadena rival ha enfrentado críticas de algunos clientes por el aumento gradual de precios en sus tiendas. Recientemente también amplió su alianza de entregas a domicilio con DoorDash, una decisión que algunos analistas consideran poco alineada con las necesidades de su clientela tradicional.

Por su parte, el director ejecutivo de Dollar Tree, Mike Creedon, ha defendido la política de precios escalonados implementada bajo el plan denominado ‘3.0 Stores’.

La estrategia contempla productos con precios que van desde $1.50 hasta $10, alejándose del concepto original de precios únicos que caracterizó a la empresa durante años.

Creedon aseguró que los cambios responden a las preferencias de los consumidores. En ese sentido, declaró: “Se trata de escuchar a nuestros clientes”.

El ejecutivo añadió: “La estrategia de múltiples precios nos permite mejorar la calidad en categorías principales, introducir nuevos productos que anteriormente no eran viables bajo un único precio y crear opciones más atractivas para una gama más amplia de ocasiones de compra”.

La decisión de Dollar General de ofrecer más de 2,000 productos por $1 o menos refleja la creciente competencia entre las cadenas de descuento por captar a consumidores que enfrentan mayores presiones económicas y buscan maximizar cada dólar gastado.

Sigue leyendo:

– Dollar Tree vs. Family Dollar: quién vende víveres más baratos

– Por qué no conviene comprar vegetales enlatados en Dollar Tree

– Walmart comienza a eliminar las cajas de autopago y vuelve a las cajas tradicionales