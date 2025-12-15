Dollar Tree vs. Family Dollar: quién vende víveres más baratos

Elegir dónde comprar productos básicos puede marcar una diferencia real en el presupuesto. Una comparación directa entre las tiendas de a dólar Dollar Tree y Family Dollar muestra que, aunque ambos ofrecen precios bajos, el ganador depende del producto específico y del tamaño del empaque.

Harina

En harina de uso general, ambas cadenas venden opciones económicas.

Dollar Tree ofrece la bolsa de 2 libras de Nancy Jane All-Purpose Flour por $1.25, lo que equivale a aproximadamente $0.63 por libra.

Family Dollar vende el mismo producto por $1.35, cerca de $0.68 por libra.

Family Dollar también cuenta con una opción propia: una bolsa de 5 libras de harina All-Purpose marca Chestnut Hill por $2.75, es decir, alrededor de $0.55 por libra, la más barata por volumen.

Sin embargo, las reseñas de clientes en el sitio de la cadena son negativas y coinciden en que no es una buena opción para hornear.

Por la mínima diferencia de precio y la mejor calidad percibida, Dollar Tree se coloca ligeramente por delante en este rubro.

Leche

Todas las presentaciones de leche Marcel’s Modern Pantry en Dollar Tree -1%, 2% y entera- cuestan $1.25 por botella de 32 onzas.

Esto significa que medio galón (64 onzas) tiene un costo de $2.50. En Family Dollar, una de las primeras opciones disponibles es la leche Alta Dena Vitamin D en presentación de medio galón, con un precio de $3.35.

Aunque Dollar Tree resulta más barato entre estas dos cadenas, ambas quedan mal posicionadas frente a supermercados como Walmart, donde medio galón de leche entera Great Value cuesta $2.03.

En este caso, ninguna de las dos tiendas de descuento ofrece el mejor precio.

Pasta y salsa

En pasta seca, Dollar Tree vuelve a destacar. Su caja de 20 onzas de Columbia Rotini Pasta cuesta $1.25, lo que equivale a cerca de $0.06 por onza.

Family Dollar vende la Chestnut Hill Rotini Pasta en caja de 16 onzas también por $1.25, aproximadamente $0.08 por onza.

Lo mismo ocurre con los espaguetis: 20 onzas en Dollar Tree frente a 16 onzas en Family Dollar, ambos al mismo precio.

La diferencia se amplía con la salsa. Una lata de 24 onzas de Hunt’s Traditional Pasta Sauce cuesta $1.25 en Dollar Tree, mientras que en Family Dollar sube a $1.75.

Al preparar una comida completa de pasta, Dollar Tree permite ahorrar tanto en la pasta como en la salsa, con una diferencia de $0.50 solo en este último producto.

Aceite

En aceite vegetal, Dollar Tree ofrece una botella de 16 onzas de Golden Chef Vegetable Oil por $1.25. Family Dollar vende el aceite vegetal Chestnut Hill del mismo tamaño por $2.00.

Sin embargo, Dollar Tree no ofrece aceite de canola, mientras que Family Dollar sí cuenta con opciones como el spray PAM Original Canola Oil Blend de 6 onzas por $3.75 y una botella de 48 onzas de aceite de canola puro Chestnut Hill por $5.

Aquí el resultado depende del tipo de aceite que se busque, aunque en aceite vegetal básico, Dollar Tree tiene el precio más bajo.

Veredicto

En una comparación general de víveres básicos, Dollar Tree resulta más económico en productos como harina de mejor calidad, pasta, salsa y aceite vegetal.

Family Dollar puede ofrecer precios competitivos en ciertos artículos por volumen o tipos específicos de aceite, pero no siempre con la misma calidad.

Para compras esenciales y ahorro inmediato, Dollar Tree se impone en la mayoría de los casos.

