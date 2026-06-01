Por qué no conviene comprar vegetales enlatados en Dollar Tree

Durante años, Dollar Tree fue uno de los destinos favoritos para quienes buscaban ahorrar dinero en alimentos básicos. Sin embargo, los aumentos de precios registrados en los últimos años han cambiado por mucho esa ecuación, especialmente en productos como los vegetales enlatados, donde otras cadenas de supermercados ahora ofrecen opciones más económicas.

La combinación de inflación y aumentos graduales de precios ha provocado que algunos productos que antes representaban una ganga en Dollar Tree ya no sean tan competitivos frente a supermercados como Aldi, Walmart y Kroger.

El fin de la era del dólar

Antes de 2021, todos los artículos de Dollar Tree costaban exactamente $1, incluidos productos de despensa como maíz, frijoles, camotes y otros vegetales enlatados.

Esa política cambió cuando la empresa elevó el precio base a $1.25.

Posteriormente, en 2025 se registraron nuevos aumentos que llevaron el precio de una lata estándar de 15 onzas de vegetales a por lo menos $1.50.

Aunque el incremento puede parecer pequeño a simple vista, representa una diferencia importante para los consumidores que compran varios productos o cuentan con presupuestos limitados.

Los supermercados ahora ofrecen mejores precios

Las comparaciones de precios muestran que Dollar Tree ha dejado de ser la opción más barata para este tipo de productos.

De acuerdo con los datos citados en el análisis, una lata de maíz Del Monte de 15.25 onzas cuesta aproximadamente $1.50 en Dollar Tree.

Por otro lado:

–Una lata de maíz marca Kroger de tamaño similar cuesta alrededor de $1.

–Una lata de maíz Happy Harvest en Aldi tiene un precio cercano a $0.85.

–Walmart vende una lata de maíz Great Value por aproximadamente $0.76.

Esto significa que los consumidores pueden ahorrar entre $0.50 y $0.74 por lata al comprar en algunas cadenas de supermercados.

La diferencia se repite en otros vegetales

La situación no se limita al maíz.

Según el análisis, productos como:

–Chícharos enlatados.

–Zanahorias rebanadas.

–Ejotes o judías verdes.

–Mezclas de vegetales.

También suelen presentar precios más altos en Dollar Tree que en Aldi o Walmart.

Aunque los precios pueden variar dependiendo de la región, la tendencia general muestra que Dollar Tree se ha convertido en la opción más costosa dentro de esta categoría de productos.

¿Por qué Dollar Tree cuesta más?

La explicación no es completamente clara, pero varios factores podrían estar influyendo.

Por un lado, la inflación y otros factores económicos han afectado los costos de distribución y abastecimiento en todo el sector minorista.

Además, Dollar Tree suele vender marcas reconocidas como Del Monte y Goya en sus secciones de alimentos enlatados.

Por el contrario, los productos comparados en Aldi, Walmart y Kroger pertenecen principalmente a marcas propias de cada cadena.

Las marcas de tienda suelen ser más económicas porque no tienen que asumir los mismos gastos de publicidad, posicionamiento y reconocimiento comercial que las marcas nacionales.

Las marcas propias de Dollar Tree no cubren esta categoría

Aunque Dollar Tree cuenta con marcas propias como Greenbrier y Coastal Bay, estas no se han extendido de forma importante a los vegetales enlatados básicos de un solo ingrediente.

Esa ausencia limita la capacidad de la empresa para competir con las líneas económicas que sí ofrecen otros supermercados.

Dónde sigue habiendo oportunidades de ahorro

El análisis señala que Dollar Tree todavía puede ofrecer buenos precios en algunas categorías específicas y productos especiales.

Sin embargo, para quienes buscan abastecer su despensa con vegetales enlatados de manera frecuente, las cifras sugieren que Aldi, Walmart y Kroger ofrecen actualmente una mejor relación entre precio y cantidad.

Para los consumidores enfocados en maximizar cada dólar gastado en alimentos básicos, comparar precios antes de comprar puede representar un ahorro considerable a lo largo del año.

Sigue leyendo:

– Dollar Tree coloca dulces en vitrinas cerradas para frenar robos

– Walmart comienza a eliminar las cajas de autopago y vuelve a las cajas tradicionales

– Dollar Tree ofrece productos a solo 1 centavo