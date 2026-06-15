Una luchadora para Queens: Por qué apoyo a González-Rojas

El corazón de Queens late al ritmo de nuestras familias trabajadoras e inmigrantes. En Corona, Elmhurst y Jackson Heights, nuestra resiliencia es nuestra mayor fortaleza. Pero a pesar de nuestro esfuerzo, demasiados vecinos luchan por mantener un techo sobre sus cabezas, poner comida en la mesa y acceder a la atención médica que necesitan. En estos tiempos difíciles, nuestra comunidad necesita una luchadora. Por eso me enorgullece apoyar a mi compañera de gobierno, la asambleísta, Jessica González-Rojas, para que sea la próxima Senadora Estatal del Distrito 13.

Como la primera ex-Soñadora elegida en Nueva York, sé lo que significa vivir en las sombras. También sé la importancia de tener aliados que luchen por ti. He trabajado junto a Jessica González-Rojas, y he sido testigo de su compromiso con nuestra comunidad.

Mientras algunos utilizan a nuestras familias inmigrantes como chivos expiatorios, ella lucha incansablemente para garantizar que Nueva York siga siendo un lugar seguro para todos. Ella ha liderado la ampliación de la red de protección para víctimas indocumentadas de delitos, y ha trabajado sin descanso para que nuestros vecinos inmigrantes sean tratados con dignidad.

Cuando ICE amenazó a nuestros barrios, Jessica González-Rojas y yo no nos limitamos a emitir comunicados. Trabajamos juntas para distribuir recursos de “Conozca Sus Derechos”, coordinar servicios legales y acompañar físicamente a nuestra comunidad frente a los agentes federales que separaban a nuestras familias.

Por otro lado, Jessica González-Rojas ha sido la fuerza tras el proyecto de ley “Cobertura para Todos”, que garantizará cuidado médico para todos, sin importar su estatus migratorio. Ella entiende que las enfermedades no preguntan por documentos, y nuestro sistema de salud tampoco debería hacerlo.

Además, está enfrentando la crisis de asequibilidad que está expulsando a las familias de nuestros vecindarios. Ya sea luchando para financiar comidas escolares universales para que ningún niño tenga que aprender con hambre, o enfrentando los aumentos desmedidos de alquiler, las prioridades legislativas de González-Rojas están profundamente conectadas con la supervivencia cotidiana de la gente trabajadora. Ella sabe que la verdadera seguridad pública significa tener una vivienda estable, un salario digno y alimentos asequibles.

Los lectores de El Diario conocen los sacrificios que requiere construir una vida en nuestra ciudad. Para proteger a nuestras familias, hacer que Queens sea más asequible y garantizar acceso a la salud para todos, necesitamos líderes que nunca retrocedan ante los desafíos. Jessica González-Rojas es exactamente la luchadora que nuestra comunidad merece.

La asambleísta Catalina Cruz representa el Distrito 39 en la Asamblea Estatal de Nueva York, que incluye los vecindarios de Corona, East Elmhurst, Elmhurst y Jackson Heights.