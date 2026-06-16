Brasileño Tiago Splitter se convierte en el primer coach latinoamericano en la NBA

Los Chicago Bulls buscarán volver a los playoffs tras cuatro años de ausencia y lo pretenden hacer bajo la tutela del brasileño Tiago Splitter.

A los 41 años, el ex pívot brasileño será el entrenador número 25 de una de las franquicias más icónicas de la liga, reconocida en todo el mundo por la gloria de la época de Michael Jordan.

Los “Bulls representan todo lo que amo de este juego: llevan consigo una orgullosa tradición, una ciudad apasionada y un grupo joven y hambriento de jugadores dispuesto a crecer”, dijo Splitter en el anuncio oficial.

En Chicago releva a Billy Donovan, que ocupó el cargo desde 2020 con un pobre bagaje de solo una clasificación a playoffs.

Splitter también tiene una experiencia de siete años como jugador de la NBA, conquistando un título de campeón con los Spurs en 2014.

Hito para el básquet latinoamericano

Splitter, nacido en Brasil, es el primer latinoamericano en la historia de ocho décadas de la NBA en ser el entrenador en jefe de una franquicia.

James Borrego, de raíces mexicanas pero nacido en Albuquerque (Nuevo México), fue el primer entrenador jefe hispano en la liga al ser fichado en 2018 por los Charlotte Hornets.

Desde 2024 Jordi Fernández es también el primer español en dirigir en la NBA al frente de los Brooklyn Nets.

Splitter, que había ejercido de asistente en los Nets (2019-23) y los Houston Rockets (2023-2024), tomó las riendas de forma interina de los Trail Blazers el pasado octubre tras la súbita salida de Chauncey Billups.

Bulls buscan resurgir

Chicago no contará, muy probablemente con los talentos más buscados del NBA Draft de 2026. AJ Dybantsa, Darren Peterson y Cam Boozer (hijo de Carlos, ex jugador del club) están proyectados a irse con los primeros tres seleccionados. Pero con la cuarta selección, Chicago podrá optar por Caleb Wilson, un ala-pivot que promete mucho, y que además sale de North Carolina, misma escuela que tuvo a Michael Jordan antes de que llegara a la franquicia en 1984.

Tras la venta de talentos que ejecutó Karnisovas en los últimos meses con el equipo, quedan Josh Giddey y Matas Buzelis como los jugadores jóvenes con talento que pueden construir un equipo con talento y buscando competir en un Este que ahora cuenta con los campeones, los New York Knicks.

Chicago tiene, posiblemente $50 millones de dólares que gastar este verano para reforzar su roster, que ahora necesitará el aval de Splitter para tomar en cuenta a futuro. Entre los jugadores que podrían llegar se menciona Austin Reaves, el anotador puro de los Lakers que hizo gran trabajo de suplir a Luka Doncic en la recta final de la temporada anterior.

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