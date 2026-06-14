Donald Trump festejó título de los Knicks: “Las mejores cuatro victorias en la historia del baloncesto“

Los New York Knicks se consagraron campeones de la NBA en el Frost Bank Center en Texas tras 53 años de sequía. A través de las redes sociales, Donald Trump festejó y felicitó públicamente al propietario de los Knicks, Jim Dolan, y al equipo.

El mandatario, que este domingo cumple 80 años, utilizó su red social Truth Social para enviar un mensaje en el que incluso calificó las últimas cuatro victorias de los Knicks como las mejores en la historia de la NBA.

“¡Felicitaciones a Jim Dolan y a los New York Knicks! ¡Qué año tan increíble!“, comenzó el mandatario republicano.

“Qué victorias tan espectaculares en los playoffs hemos presenciado, especialmente las últimas cuatro! Quizás las mejores en la historia del baloncesto“, dijo.

The Knicks just ended a grueling 53-year title drought by defeating the San Antonio Spurs 4?1 in the Finals.??



President Trump praised Jim Dolan and the New York Knicks.? pic.twitter.com/dXpOb7NzHv — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 14, 2026

Trump celebró el título de los Knicks con un mensaje cargado de elogios hacia Jalen Brunson, a quien calificó como “una superestrella” tras su consagración como MVP de las Finales.

El base firmó una serie monumental y selló el primer anillo de Nueva York desde 1973 con una actuación decisiva en el triunfo 94‑90 sobre los Spurs. Sus promedios de 32,6 puntos, 2,8 triples, 4,2 rebotes y 4,6 asistencias lo catapultaron como el motor absoluto del equipo.

Brunson anotó 45 de los 94 puntos de los Knicks, con catorce de 27 en tiros de campo. Le apoyaron Mikal Bridges, con catorce puntos, y Josh Hart, con un doble de trece puntos y once rebotes.

En su mensaje, Trump también destacó el aporte colectivo que sostuvo la campaña de los Knicks. Mencionó a Karl-Anthony Towns, OG Anunoby y Mitchell Robinson, a quien calificó como “gran patriota”.

El expresidente cerró su comentario con un guiño a su lema habitual: “¡Hagamos grande a Estados Unidos de nuevo!”.

Trump, nativo de Nueva York y fan de los Knicks, acudió al Juego 3 de las Finales de la NBA, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en asistir a un partido de esta instancia.

Desde su llegada al Madison Square Garden, el operativo de seguridad se elevó a niveles excepcionales, con coordinación directa del Servicio Secreto y controles reforzados para los aficionados.

Su aparición generó un alud de abucheos y coincidió con la única derrota de los Knicks en la serie al mejor de siete que cerró en cinco juegos.

La última vez que Donald Trump fue al Madison Square Garden para ver a los Knicks en un partido de la NBA fue en 2014, cuando asistió al duelo Knicks vs. Cleveland Cavaliers.

Esta fue la tercera aparición de los Knicks en las finales desde que ganaron su último título en 1973. Perdieron en siete partidos ante Houston en 1994 y en cinco ante San Antonio en 1999.

Los Knicks llegaron a esta instancia después de una gran campaña en la temporada regular con un balance de 53 victorias y 29 derrotas. Ocuparon la tercera posición de la Conferencia Este, por detrás de Detroit Pistons y Boston Celtics.

La franquicia de Nueva York dio vuelta a una desventaja de 10 puntos en el último cuarto para imponerse 94-90 a San Antonio Spurs y consagrarse campeones por tercera vez de la NBA tras 53 años de sequía.



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