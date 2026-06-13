Arrestan a James Harden por porte de armas ilegales en Texas

James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers, fue arrestado la madrugada del sábado en Houston (Texas) por portar un arma de forma ilegal en su vehículo, aunque ya fue puesto en libertad, informó la cadena ESPN.

El arresto del escolta de 36 años tuvo lugar a las 3:41 hora local en el condado de Harris, según registros judiciales, que revelan que Harden tenía una pistola a la vista y desenfundada en el asiento trasero de su automóvil.

Poco antes de las 5:00 hora local fue liberado tras pagar una fianza de $100 dólares.

NBA Star James Harden Arrested, Charged with Carrying Unlawful Weapons https://t.co/OAgx1xUkjx — TMZ (@TMZ) June 13, 2026

Aunque el estado de Texas es uno de los más laxos de Estados Unidos en lo que al porte de armas se refiere, está prohibido que esta se encuentre suelta a la vista.

Harden, que fue traspasado desde Los Angeles Clippers a los Cavaliers el pasado febrero, podría convertirse en agente libre este verano si declina su opción para renovar por un año.

De acuerdo a NBC, Harden deberá presentarse ante la justicia el próximo 22 de junio.

El escolta promedió 19,2 puntos y 5,5 asistencias durante los últimos ‘playoffs’, en los que la franquicia de Ohio alcanzó las finales de la Conferencia Este antes de ser barridos por los New York Knicks.

Remontada de Knicks en finales de NBA es el partido más viral

La inédita remontada que culminaron los New York Knicks ante los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden para colocarse 3-1 arriba, en el cuarto encuentro de las Finales, ya es el partido más viral en redes sociales de la historia de la NBA, según anunció la liga.

El partido, que supuso la mayor remontada de todos los tiempos en unas Finales de NBA después de que Nueva York se recuperara tras ir hasta 29 puntos abajo en la segunda mitad, generó más de 3,000 millones de visualizaciones en poco más de 24 horas.

El cuarto partido de las Finales NBA 2026 entre Knicks y Spurs consiguió mantenerse como tendencia número uno en todo el mundo durante ocho horas seguidas en X (antes Twitter), además de convertirse en el resumen de un partido NBA más visto de la historia de YouTube.

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