Cada vez más millonarios abandonan EE.UU.: estos son los países que están eligiendo y cuánto dinero se necesita para mudarse

Una familia con $1 millón de dólares en patrimonio invertible tiene cada vez más posibilidades de acceder a programas de residencia e incentivos fiscales en varios países que buscan atraer riqueza extranjera. En Estados Unidos hay un número creciente de personas que tienen este nivel de patrimonio y todavía se encuentran en una edad productiva (rondan los 40 años), por lo que están en condiciones de buscar lugares con alta calidad de vida y costos más reducidos para retirarse.

De acuerdo con datos de Yahoo Finance y Henley & Partners, hay un importante crecimiento en la industria global de migración patrimonial valorada en más de $40,000 millones para mudarse con sus capitales fuera de Estados Unidos a países como Portugal, España y Dubái, ya que ofrecen impuestos más bajos, un menor costo de vida y mayores facilidades para obtener residencia.

Pero ¿cuánto dinero se necesita realmente para dar ese paso y qué ofrecen estos países a cambio?

Un mercado de $40,000 millones para ayudar a los ricos a irse

El reporte destaca el alto valor que está adquiriendo esta industria de “residencia y ciudadanía por inversión”, dedicada a diseñar planes a la medida para que los ultrarricos cambien de país y lleven sus capitales a los destinos más convenientes.

Según el Informe sobre la Migración de Patrimonio Privado de Henley & Partners 2025, proyectó que 142,000 millonarios alrededor del mundo se mudarían de país en 2025, una cifra récord desde que se tiene registro. Aunque EE.UU. sigue recibiendo millonarios, el actual costo de vida está favoreciendo que muchas personas con capital ahorrado o invertido, hayan decidido emigrar, en particular ejecutivos tecnológicos, inversionistas y dueños de negocios cansados de la polarización política, la violencia en las calles, la presión fiscal y el alto costo de los servicios médicos.

Para esos perfiles, los despachos de migración ofrecen paquetes que incluyen desde estructuración fiscal internacional hasta compra de propiedades, colegios para los hijos y seguros médicos privados.

¿A qué países se están mudando los millonarios que dejan EE. UU.?

De acuerdo con los datos de Henley & Partners y con asesores consultados por CNBC, los destinos más atractivos para los millonarios que salieron de EE.UU. en 2024 y 2025 fueron:

Portugal : clima templado, sistema de salud público relativamente sólido y opciones de residencia para inversionistas en fondos o proyectos

: clima templado, sistema de salud público relativamente sólido y opciones de residencia para inversionistas en fondos o proyectos España : “visa de nómada digital” y programas para inversionistas, además del idioma y la conexión cultural que atrae especialmente a hispanos

: “visa de nómada digital” y programas para inversionistas, además del idioma y la conexión cultural que atrae especialmente a hispanos Emiratos Árabes Unidos (Dubái) : régimen fiscal muy favorable, sin impuesto sobre la renta personal y rol como hub de negocios

: régimen fiscal muy favorable, sin impuesto sobre la renta personal y rol como hub de negocios Grecia y Malta : programas de residencia por inversión y costos de vida más bajos que otras capitales europeas

: programas de residencia por inversión y costos de vida más bajos que otras capitales europeas Costa Rica: refugio de clima cálido, estabilidad política y opciones para jubilados e inversionistas

Un asesor citado por CNBC resumió esta tendencia así: “La pregunta que muchos clientes de alto patrimonio se hacen ya no es dónde trabajar, sino dónde quieren vivir los próximos 20 años”.

¿Cuánto dinero se necesita para “comprar” residencia en otro país?

Los requisitos varían según el programa, pero los principales esquemas de residencia por inversión se mueven en estos rangos:

Portugal : tras los cambios de 2024-2026, la ‘golden visa’ se orienta a inversiones en fondos o proyectos certificados , con inversiones en fondos de capital calificados con umbrales que arrancan en €500,000 , dependiendo del vehículo de inversión elegido

: tras los cambios de 2024-2026, la ‘golden visa’ se orienta a , con inversiones en fondos de capital calificados con umbrales que arrancan en , dependiendo del vehículo de inversión elegido España : el gobierno eliminó en abril de 2025 su famosa golden visa inmobiliaria bajo la Ley Orgánica 1/2025. Para 2026, las opciones vigentes son la visa de nómada digital, para trabajadores remotos con ingresos demostrables, o la visa de inversor financiero , que exige €1,000,000 en acciones, fondos o depósitos, o €2,000,000 en deuda pública

: el gobierno eliminó en su famosa golden visa inmobiliaria bajo la Ley Orgánica 1/2025. Para 2026, las opciones vigentes son la para trabajadores remotos con ingresos demostrables, o la , que exige Grecia : algunos programas de residencia por compra de vivienda arrancan en €250,000 , aunque en zonas muy demandadas el monto mínimo sube

: algunos programas de residencia por compra de vivienda arrancan en , aunque en zonas muy demandadas el monto mínimo sube Emiratos Árabes : para visas de largo plazo, los esquemas habituales exigen inversiones inmobiliarias de alrededor de $545,000 en propiedad libre de hipoteca o depósitos significativos en empresas y fondos locales

: para visas de largo plazo, los esquemas habituales exigen en propiedad libre de hipoteca o depósitos significativos en empresas y fondos locales Malta: combina aportaciones al Estado, donativos y compra o renta de vivienda, con paquetes totales que pueden superar los €700,000

En la práctica, muchos asesores recomiendan a sus clientes contar con un patrimonio líquido mínimo de entre $1.5 y $2 millones para cubrir inversión, costos de traslado, impuestos, asesoría y colchón de vida en el nuevo país.

Por qué mudarse de EE.UU.: impuestos, política y calidad de vida

El reporte de Yahoo Finance detalla varios casos de ejecutivos y asesores que coincidieron en tres motivos recurrentes:

Carga fiscal : estados como California, Nueva York o Nueva Jersey combinan impuestos estatales altos con impuestos federales, lo que presiona a quienes ya pagan tramos máximos

: estados como California, Nueva York o Nueva Jersey combinan impuestos estatales altos con impuestos federales, lo que presiona a quienes ya pagan tramos máximos Polarización y seguridad : la tensión política, la violencia con armas y la percepción de inestabilidad legislativa empujan a muchos a buscar entornos más pacíficos

: la tensión política, la violencia con armas y la percepción de inestabilidad legislativa empujan a muchos a buscar entornos más pacíficos Costo de vida: algunos millonarios aseguran que pueden disfrutar de mayor calidad de vida con menos gasto en ciudades europeas medianas o destinos como Costa Rica que en San Francisco o Manhattan

Un asesor de Henley & Partners concluyó: “No se trata solo de proteger activos, sino de comprar estabilidad emocional y política”.

Lo que estas facilidades significan para las familias hispanas en EE.UU.

A primera vista, este fenómeno podría parecer un problema “de ricos”. Pero la salida de millonarios con sus capitales tiene efectos indirectos:

Menos inversión local cuando empresarios venden propiedades o empresas para irse

cuando empresarios venden propiedades o empresas para irse Cambios en el mercado inmobiliario en ciertos barrios de lujo, donde puede haber menos demanda de alto nivel, y en otros donde la inversión extranjera encarece aún más la vivienda

en ciertos barrios de lujo, donde puede haber menos demanda de alto nivel, y en otros donde la inversión extranjera encarece aún más la vivienda Movilidad profesional de trabajadores hispanos altamente calificados (abogados, médicos, ingenieros) que podrían seguir estos flujos y considerar también la migración, sobre todo si ya tienen doble nacionalidad

Para una familia hispana de clase media, la lección inmediata no es “irme ya”, sino entender que el mapa de oportunidades se está volviendo más global. Si hay raíces familiares o ciudadanías en países como España o algunos países de América Latina, planear a largo plazo puede abrir puertas que hoy parecen lejanas para un retiro con mejor calidad de vida.

Preguntas frecuentes (FAQ): Preguntas frecuentes sobre la migración de millonarios de EE.UU.

¿Cuántos millonarios están dejando Estados Unidos?

Los datos de Henley & Partners señalan que 142,000 millonarios mudarán su residencia a otro país en 2025, una cifra récord. EE.UU. sigue atrayendo riqueza, pero cada año más ricos estudian irse.

¿Un hispano de clase media puede acceder a estos programas?

En general, no son programas pensados para la clase media. Exigen inversiones desde $250,000 hasta más de $500,000 en vivienda, fondos o negocios, además de gastos legales y de traslado.

¿Cuáles son los países más realistas si tengo doble nacionalidad europea o latinoamericana?

Si ya cuentas con ciudadanía española, italiana, portuguesa u otra europea, tus opciones se amplían sin necesidad de invertir grandes sumas. En América Latina, países como Costa Rica o Uruguay resultan atractivos por estabilidad y costo de vida.

¿Vale la pena mudarse solo por impuestos?

Si el único motivo son los impuestos, el cambio puede no compensar los costos emocionales y logísticos. Expertos recomiendan analizar también seguridad, sistema de salud, educación y redes familiares.

Conclusión

La salida creciente de millonarios estadounidenses no solo habla de mejores beneficios para los muy ricos; es también un síntoma de las dudas que existen sobre el futuro económico y social del país. Para la comunidad hispana, que ha apostado por décadas a “hacer el Sueño Americano”, este movimiento abre un debate incómodo: si quienes tienen más recursos están diversificando su vida y su patrimonio fuera del país, quizá convenga, al menos, analizar alternativas a largo plazo.

Para las familias hispanas, cuyas posibilidades de emigrar en estos planes son más limitadas, no se trata de huir mañana, sino de incorporarse a una conversación global que ya empezó.

Sigue leyendo: