Chicago: el tiempo para hoy martes 16 de junio

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy martes 16 de junio.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima y los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 88 durante la primera parte del día y del 15 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 05:15 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:28 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 61 (16ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 90% por la mañana, 82% por la tarde y 90% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima