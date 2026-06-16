Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado examinará estado de los territorios: gobernadora de Puerto Rico depondrá

NUEVA YORK – Durante su participación mañana en la audiencia ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se espera que brinde información sobre temas como la reconstrucción poshuracanes y el estado de la red eléctrica, así como las iniciativas para incentivar la manufactura en el archipiélago.

Personal de prensa de la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA) indicó hoy al El Diario que la audiencia se realiza cada dos años y se convoca a los gobernadores de los cinco territorios.

Según los datos provistos por PRFAA, la idea de la audiencia es tener una visión general de la situación en estas jurisdicciones.

Este comité es el que tiene injerencia sobre los temas relacionados a territorios como Puerto Rico en la Cámara Alta.

En la jornada, se examinará “el estado de los territorios estadounidenses”, lee una entrada en la página web del comité que dirige el republicano Mike Lee.

De acuerdo con la información disponible, el encuentro iniciará a las 10:00 a. m., en la Sala 366 del Edificio de Oficinas del Senado Dirksen.

Aparte de González Cólon, a la audiencia comparecerán Albert Bryan, Jr., gobernador de las Islas Vírgenes; Henry Hofschneider, jefe de gabinete del gobernador de las Islas Marianas del Norte, David Apatang; Lourdes “Lou” Aflague Leon Guerrero, gobernadora de Guam; y Pula’ali’i Nikolao Iuli Tuiteleleapaga Pula, gobernador de Samoa Americana.

La audiencia se transmitirá en vivo a través de la página del Comité. Los testimonios estarán disponibles en el sitio web al inicio.

El Diario contactó a personal de prensa de la oficina de Lee para indagar sobre el alcance de la reunión de mañana, pero aún no hemos recibido respuesta.

Lee, que representa a Utah, ha criticado en múltiples ocasiones el impacto de la Ley de la Marina Mercante de 1920 o Ley Jones en jurisdicciones como Puerto Rico. El estatuto exige que todas las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses sean llevadas en buques construidos, propiedad de y operados por ciudadanos de EE.UU.

Los opositores a las también llamadas leyes de cabotaje llevan años argumentando que provocan un encarecimiento en cadena de los productos que se consumen en la isla y en general en el costo de vida.

En Puerto Rico, se exporta más del 80% de los artículos, por lo que varios sectores han planteado que el impacto del incremento en costos de productos como la gasolina, por ejemplo, es mayor.

En marzo pasado, el presidente Donald Trump anunció una exención de 60 días a la Ley Jones con el fin de bajar el costo del combustible y otros derivados del petróleo en respuesta a la guerra en Irán.

Ese mismo mes, Lee presentó la “Ley de Protección del Acceso a Productos Estadounidenses” (“Protecting Access to American Products Act”) para flexibilizar las restricciones a la Ley Jones y facilitar que las empresas y los productores de energía estadounidenses puedan vender sus productos a clientes dentro del país. El republicano de Virginia, Ben Cline, presentó la versión de la medida en la Cámara de Representantes.

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