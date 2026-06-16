Mbappé se luce en el estreno de Francia ante Senegal

EAST RUTHERFORD, NJ – Kylian Mbappé arrancó el Mundial 2026 como terminó el de Qatar en la final: marcando goles. Dos esta vez. La estrella de Francia fue el mejor del partido contra Senegal (3-1) en el que “les bleus” dejaron claro que son uno de los favoritos al título, quizá el máximo favorito después de la pobre actuación de España un día antes frente a Cabo Verde.

Absolute GOLAZO from Mbappé! ??



Kylian Mbappé is now France's ALL-TIME leading goalscorer pic.twitter.com/5phfectcIY — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026

Con sólo 27 años, Mbappé alcanzó la marca de 14 goles en Mundiales, superando los 13 de Just Fontaine y Lionel Messi. Empatado ahora con el alemán Gerd Müller, sólo el brasileño Ronaldo (15 goles) y Miroslav Klose (16) están aún por delante.

Francia y Senegal se enfrentaron en el segundo partido de este mundial en el estadio MetLife, rebautizado por la FIFA como el Estadio Nueva York Nueva Jersey, que se llenó con 80,545 espectadores, con mayoría francesa en las gradas.

Senegal, finalista de la Copa de África, salió al campo sin complejos, jugándole de tú a tú a la subcampeona del mundo con su 4-3-3. Aunque los europeos tuvieron más posesión del balón, las llegadas más claras al área en la primera parte fueron de los africanos, si bien les faltó acierto de cara a gol.

En la última jugada de la primera mitad, Sadio Mané se internó por la izquierda en el área y dejó un balón inmejorable a Ismaïla Sarr, que remató con la derecha pegado al área pequeña por encima del larguero defendido por Mike Maignan.

A huge chance, not to be for Senegal! ??



No goals through the first half for either team. pic.twitter.com/0gA2JklFf2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Pero Francia, que además de estar sobrado de talento tiene un plantel físicamente imponente, marcó las diferencias en la segunda parte en cuanto Senegal empezó a dejar espacios.

Mbappé tuvo una gran ocasión a los 10 minutos, en la que se plantó delante del arquero y, con la pierna derecha, no pudo superar a Édouard Mendy.

And now Mbappé's attempt is saved by Édouard Mendy! ?? pic.twitter.com/Urlg8Q9XZP — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Poco después, el capitán de Francia se internó por la derecha y cayó en el área en una barrida del defensa senegalés. El árbitro no indicó penalti y, aunque lo revisó en el VAR, no vio contacto ante el estupor de los franceses. El “no penal” fue celebrado por los aficionados senegales -y los neutrales, que mayoritariamente iban contra Francia,- como si hubieran marcado un gol.

No penalty awarded to France after a VAR check ? pic.twitter.com/sGO1hjr6VX — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Pero según pasaban los minutos, Francia se iba imponiendo en el campo y Mbappé aparecía cada vez con más frecuencia. Hasta que en el minuto 66, una diagonal desde la derecha llegó a las botas del astro francés, que esta vez no falló y cruzó con la derecha al fondo de la red.

MAGIC MBAPPÉ ??



He scores his first goal of the 2026 FIFA World Cup for France pic.twitter.com/HcLPFkkp4X — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026

Nicolas Jackson marcó para Senegal casi inmediatamente después, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

La superioridad francesa se confirmó en el minuto 82, cuando Bradley Barcola corrió una diagonal relámpago para recibir en profundidad y definir con maestría.

A lovely ball in and Bradley Barcola makes it 2-0 France! ?? pic.twitter.com/jqG2qxBiiJ — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026

Senegal, que batió a Francia en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2002, tuvo un instante de felicidad cuando Ibrahim Mbayé marcó en el minuto 95. Pero nada más sacar de centro Francia, Mbappé se inventó un golazo desde fuera del área para convertirse en el máximo goleador histórico de su selección.

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