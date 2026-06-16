Mundial 2026: Juegos de hoy 16 de junio y tabla de posiciones

El Mundial 2026 continúa este martes con acción del Grupo I, el estreno de Francia y Noruega, y también debuta la campeona del mundo, Argentina, ante Argelia por el Grupo I.
Estos son los juegos del Mundial 2026 para este 16 de junio:
“`
⚽ Mundial FIFA 2026
Partidos de hoy | 16 de junio | Horario ET
|Grupo
|Partido
|Hora ET
|Estadio
|Transmisión en EE.UU.
|
Grupo I
|
🇫🇷 Francia vs. 🇸🇳 Senegal
|
3:00 PM
|
🏟️ MetLife Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo I
|
🇮🇶 Irak vs. 🇳🇴 Noruega
|
6:00 PM
|
🏟️ Gillette Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|
Grupo J
|
🇦🇷 Argentina vs. 🇩🇿 Argelia
|
9:00 PM
|
🏟️ Arrowhead Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET).
“`
Resultados de 15 junio en el Mundial 2026
⚽ Mundial FIFA 2026
Resultados de la jornada | Grupos G y H
|Grupo
|Partido
|Resultado
|
Grupo G
|
🇧🇪 Bélgica vs. 🇪🇬 Egipto
|
1 – 1
|
Grupo G
|
🇮🇷 Irán vs. 🇳🇿 Nueva Zelanda
|
2 – 2
|
Grupo H
|
🇪🇸 España vs. 🇨🇻 Cabo Verde
|
0 – 0
|
Grupo H
|
🇸🇦 Arabia Saudita vs. 🇺🇾 Uruguay
|
1 – 1
📊 Posiciones Grupo G
|Pos
|Selección
|Pts
|GF
|GC
|1
|🇮🇷 Irán
|1
|2
|2
|2
|🇳🇿 Nueva Zelanda
|1
|2
|2
|3
|🇧🇪 Bélgica
|1
|1
|1
|4
|🇪🇬 Egipto
|1
|1
|1
📊 Posiciones Grupo H
|Pos
|Selección
|Pts
|GF
|GC
|1
|🇸🇦 Arabia Saudita
|1
|1
|1
|2
|🇺🇾 Uruguay
|1
|1
|1
|3
|🇪🇸 España
|1
|0
|0
|4
|🇨🇻 Cabo Verde
|1
|0
|0
Nota: Todos los equipos suman un punto tras la primera jornada. En el Grupo G lideran Irán y Nueva Zelanda por mayor cantidad de goles anotados (2), mientras que en el Grupo H encabezan Arabia Saudita y Uruguay al haber marcado un gol cada uno.
Sigue leyendo:
Irán rescató valioso empate 2-2 ante la Nueva Zelanda de Tim Payne
Uruguay reacciona a tiempo ante Arabia Saudí y rescata un punto en el Mundial 2026
Exhaustiva revisión de equipaje que pasó Uruguay antes de enfrentar a Arabia Saudita [Video]