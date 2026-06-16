Mundial 2026: Juegos de hoy 16 de junio y tabla de posiciones

Restan cuatro grupos por ver acción en la Copa del Mundo 2026 con países como Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra

Uruguay's Maxi Araujo celebrates scoring his side's opening goal against Saudi Arabia during a World Cup Group H soccer match in Miami Gardens, Fla., Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Lynne Sladky)

Aún quedan cuatro grupos por ver acción en el Mundial 2026. Crédito: Lynne Sladky | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

El Mundial 2026 continúa este martes con acción del Grupo I, el estreno de Francia y Noruega, y también debuta la campeona del mundo, Argentina, ante Argelia por el Grupo I.

Estos son los juegos del Mundial 2026 para este 16 de junio:

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⚽ Mundial FIFA 2026

Partidos de hoy | 16 de junio | Horario ET

Grupo Partido Hora ET Estadio Transmisión en EE.UU.
Grupo I 🇫🇷 Francia vs. 🇸🇳 Senegal 3:00 PM 🏟️ MetLife Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Grupo I 🇮🇶 Irak vs. 🇳🇴 Noruega 6:00 PM 🏟️ Gillette Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Grupo J 🇦🇷 Argentina vs. 🇩🇿 Argelia 9:00 PM 🏟️ Arrowhead Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
📺 Todos los horarios corresponden al horario del Este de Estados Unidos (ET).
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Resultados de 15 junio en el Mundial 2026

⚽ Mundial FIFA 2026

Resultados de la jornada | Grupos G y H

Grupo Partido Resultado
Grupo G 🇧🇪 Bélgica vs. 🇪🇬 Egipto 1 – 1
Grupo G 🇮🇷 Irán vs. 🇳🇿 Nueva Zelanda 2 – 2
Grupo H 🇪🇸 España vs. 🇨🇻 Cabo Verde 0 – 0
Grupo H 🇸🇦 Arabia Saudita vs. 🇺🇾 Uruguay 1 – 1

📊 Posiciones Grupo G

Pos Selección Pts GF GC
1 🇮🇷 Irán 1 2 2
2 🇳🇿 Nueva Zelanda 1 2 2
3 🇧🇪 Bélgica 1 1 1
4 🇪🇬 Egipto 1 1 1

📊 Posiciones Grupo H

Pos Selección Pts GF GC
1 🇸🇦 Arabia Saudita 1 1 1
2 🇺🇾 Uruguay 1 1 1
3 🇪🇸 España 1 0 0
4 🇨🇻 Cabo Verde 1 0 0
Nota: Todos los equipos suman un punto tras la primera jornada. En el Grupo G lideran Irán y Nueva Zelanda por mayor cantidad de goles anotados (2), mientras que en el Grupo H encabezan Arabia Saudita y Uruguay al haber marcado un gol cada uno.

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