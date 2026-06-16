NBA: Coronación de Knicks rompe récords de audiencia con más de 24 millones de espectadores

La NBA recuperó el impacto televisivo de sus mejores épocas gracias a la histórica consagración de New York Knicks. La final que coronó al equipo de la Gran Manzana frente a San Antonio Spurs registró los mejores números de audiencia de las últimas décadas en Estados Unidos.

La liga venía de una fuerte caída de espectadores durante la definición de la temporada 2024/25, cuando Oklahoma City Thunder se consagró campeón frente a Indiana Pacers. Sin embargo, el atractivo de los Knicks en una final volvió a captar la atención masiva del público.

El quinto partido de la serie, disputado el sábado en San Antonio, fue seguido por un promedio de 24,5 millones de espectadores en territorio estadounidense. Además, alcanzó picos cercanos a los 33 millones durante los minutos finales que decretaron el campeonato neoyorquino.

La victoria por 94 a 90 permitió a los Knicks conquistar su primer título en 53 años y generó la mayor audiencia para un quinto juego de las Finales de la NBA desde 1998, cuando Michael Jordan y los Chicago Bulls dominaban la liga.

Knicks-Spurs was the most-watched NBA Finals in 28 years, averaging 20.6 million viewers per game on ABC and ESPN. The Knicks’ series-clinching win in Game 5 averaged 24.5 million viewers and peaked with 33 million viewers ? marking the most-watched Game 5 in 28 years. The league? pic.twitter.com/GOby7UgpGF — NBA (@NBA) June 16, 2026

Efecto Knicks en la NBA

Según los datos difundidos por las cadenas televisivas, la serie completa promedió 20,6 millones de espectadores a lo largo de sus cinco encuentros. La cifra representa un crecimiento del 100% respecto a las Finales de la campaña anterior.

La definición también se convirtió en el programa más visto de la televisión estadounidense durante cada una de sus jornadas de emisión, liderando especialmente entre los segmentos de adultos y público masculino.

La presencia de una de las franquicias más populares del deporte estadounidense, sumada a la espera de más de medio siglo por un campeonato, generó un interés que trascendió al público habitual del básquet.

Uno de los momentos más recordados de la serie ocurrió en el cuarto partido. Aquella noche, New York protagonizó una remontada histórica tras recuperarse de una desventaja de 29 puntos frente a los Spurs.

La victoria se definió con una acción decisiva en los segundos finales y rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada. Ese encuentro también impulsó significativamente los registros de audiencia de la serie.

La combinación entre una franquicia histórica, una definición cerrada y actuaciones memorables terminó convirtiendo a estas Finales en uno de los mayores éxitos televisivos recientes de la NBA.

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