Acusan a mujer en Houston de fraude migratorio y amenazas a sus víctimas

Una investigación por presunto fraude migratorio mantiene en alerta a autoridades del área metropolitana de Houston. El Departamento de Policía de Pasadena indaga un esquema que habría operado en la zona sur de la ciudad, donde una mujer se hacía pasar por empleada de una oficina de inmigración para cobrar grandes sumas de dinero a cambio de supuestos trámites de ciudadanía y residencia.

La acusada fue identificada en documentos judiciales como Irma Aidde Hernández, quien, entre junio y septiembre de 2025, habría contactado al menos a cuatro personas con la promesa de gestionarles papeles legales en Estados Unidos, de acuerdo con Univision.

Contactos en un camión de comida

Tres de las presuntas víctimas señalaron que conocieron a Hernández en el popular camión de comida “Taco Jeep”, ubicado en el 1069 de Edgebrook, en Houston. Según los testimonios, la mujer conducía un vehículo con placas mexicanas y se acercaba para preguntar sobre el estatus migratorio de las personas.

De acuerdo con las denuncias, ofrecía una supuesta “gestión rápida” para regularizar la situación migratoria y aseguraba trabajar en una oficina de inmigración en Houston. También afirmaba tener conexiones con autoridades federales y con el gobierno mexicano.

Pagos por miles de dólares y amenazas

Una de las víctimas declaró que, bajo esas promesas, realizó transferencias electrónicas por $12,000 dólares a través de Zelle entre julio y septiembre de 2025.

La denuncia indica además que Hernández pidió a la afectada que la llevara hasta Laredo para recoger documentos migratorios. Posteriormente, cambió la supuesta cita a Monterrey, México.

Una vez en territorio mexicano, la víctima aseguró que fue amenazada: la sospechosa le advirtió que haría desaparecer a su familia si la denunciaba. Por temor, guardó silencio durante varios meses antes de acudir a las autoridades.

Más denuncias y monto total de pérdidas

Los investigadores informaron que existen otros reportes con un patrón similar. Dos personas adicionales afirmaron haber pagado cerca de $4,500 dólares por gestiones que nunca se concretaron.

Según los documentos de fianza, el monto total de las pérdidas denunciadas asciende a $18,515 dólares.

Detención y proceso judicial en el condado de Harris

La presunta responsable fue detenida y procesada en una corte penal del condado de Harris, donde enfrenta cargos relacionados con robo y fraude.

El Departamento de Policía de Pasadena indicó que la investigación continúa abierta y que siguen recibiendo reportes de posibles afectados por este presunto esquema de fraude migratorio en el área de Houston.

