Juez bloquea deportación del activista palestino Mohsen Mahdawi

Un juez de inmigración de Estados Unidos bloqueó el intento del Gobierno de deportar a Mohsen Mahdawi, figura destacada de las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, al considerar inadmisible una de las pruebas centrales presentadas por la Administración de Donald Trump.

La jueza Nina Froes determinó que el Gobierno intentó sustentar la deportación con una copia no autenticada de un memorando firmado por el secretario de Estado Marco Rubio.

Según el fallo, la Administración “trató de establecer la removibilidad mediante una fotocopia de un documento”, lo que vuelve la prueba “no admisible porque carecía de la autenticación adecuada”.

El memorando sostenía que la permanencia de Mahdawi en el país tendría “graves consecuencias adversas para la política exterior” estadounidense y afectaría un interés imperioso del país. Sin embargo, al no poder utilizarse formalmente, el tribunal canceló los procedimientos de deportación la semana pasada.

Tras conocerse la decisión, Mahdawi celebró el fallo judicial y afirmó: “Agradezco al tribunal por respetar el estado de derecho y mantenerse firme frente a los intentos del gobierno de pisotear el debido proceso”.

Añadió que la resolución representa “un paso importante para defender lo que el miedo intentó destruir: el derecho a hablar en defensa de la paz y la justicia”.

Caso abierto

El caso sigue abierto en otro frente judicial. Los abogados del activista presentaron la resolución ante el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones en Nueva York, donde impugnan su arresto y detención, que continúan vigentes.

Mahdawi, residente permanente en Estados Unidos y originario de un campo de refugiados en Cisjordania, fue detenido el año pasado durante una entrevista de naturalización en Vermont.

La Administración ha empleado argumentos similares en procesos contra otros estudiantes extranjeros vinculados a protestas propalestinas en campus universitarios o críticos de Israel. Aunque el Gobierno federal aún puede apelar la decisión, no ha confirmado si lo hará.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos defendieron la postura oficial. “Es un privilegio recibir una visa o tarjeta verde para vivir y estudiar en los Estados Unidos de América”, indicó un portavoz citado por NBC News, quien agregó que “ningún juez activista” impedirá la aplicación de las políticas migratorias.

