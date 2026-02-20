Mujer en Texas acusada de fingir residencia legal para trabajar en hotel

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) informaron de la detención de Claudia Robledo Ramírez en Texas tras ser acusada de falsificar documentos para defraudar al gobierno de Estados Unidos y obtener empleo en un hotel..

Agentes federales tuvieron contacto con Ramírez el sábado 14 de febrero, luego de recibir información de que era ciudadana mexicana y se encontraba de forma irregular en el país.

Documentos judiciales indican que, durante el encuentro, los agentes descubrieron que trabajaba en un hotel Hilton ubicado en Soncy Road, en Amarillo, Texas.

Tras verificar su empleo, las autoridades determinaron que en septiembre de 2024 presentó documentos bajo el nombre de “Deisy”, sin que revelaron los apellidos por cuestiones de seguridad.

Documentos con identidad falsa

Los documentos indicaban que la supuesta Deisy era residente permanente legal, esposa de un ciudadano estadounidense y que contaba con un número de Seguro Social.

Sin embargo, según los registros judiciales, la fotografía de la verdadera Deisy no coincide con la de Ramírez. Además, el número de Seguro Social utilizado no está asignado a ninguna persona.

Las autoridades concluyeron que los documentos fueron presentados para obtener empleo en el hotel.

Arresto y admisión

Cuando fue abordada por los agentes, Ramírez se identificó con su nombre real. No obstante, al momento del arresto, los oficiales encontraron en su poder los documentos a nombre de Deisy.

Durante una entrevista posterior, Ramírez admitió haber comprado los documentos falsos poco después de su llegada a Estados Unidos.

Fue ingresada en la cárcel del condado Randall el sábado y permanece bajo custodia federal.

