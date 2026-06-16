¿Quién se queda con una casa cuando alguien fallece? No siempre será la familia

Muchas personas creen que su vivienda pasará automáticamente a sus hijos, cónyuge u otros familiares cuando fallezcan. Sin embargo, la realidad es más compleja y depende de factores legales que pueden retrasar la transferencia de la propiedad durante meses e incluso generar disputas entre herederos.

La forma en que una casa cambia de propietario después de la muerte de su dueño depende de varios elementos, entre ellos cómo está registrado el título de propiedad, si existe un testamento, si la vivienda forma parte de un fideicomiso y las leyes estatales que regulan las sucesiones.

Uno de los factores más importantes es precisamente el título de propiedad.

Según información de Chase Bank, existen varias formas de registrar una vivienda, aunque las más comunes son la propiedad individual, la copropiedad con derecho de supervivencia y los fideicomisos en vida.

Cuando una persona es la única propietaria de la vivienda, la propiedad generalmente pasa a través del proceso judicial de sucesión testamentaria.

En cambio, si una pareja posee la casa bajo una modalidad de copropiedad con derecho de supervivencia, la vivienda suele transferirse automáticamente al propietario sobreviviente sin necesidad de un proceso judicial prolongado.

Otra alternativa es colocar la propiedad dentro de un fideicomiso revocable en vida.

En ese caso, el inmueble puede pasar directamente al beneficiario designado sin tener que atravesar el proceso de probate, como se conoce al procedimiento judicial que valida la distribución de bienes tras una muerte.

La existencia de un testamento también puede marcar una gran diferencia.

Aunque los bienes normalmente deben pasar por la corte testamentaria, el documento deja claras las instrucciones sobre quién debe recibir la propiedad.

La situación cambia cuando una persona fallece sin testamento.

En esos casos, las leyes de sucesión intestada de cada estado determinan quién heredará los bienes.

Generalmente, el patrimonio termina en manos del cónyuge sobreviviente, los hijos o ambos, pero la distribución exacta depende de las reglas estatales y de la situación familiar específica.

Las complicaciones suelen aumentar en familias ensambladas, cuando existen hijos de distintas relaciones o varios posibles herederos. Incluso si nadie impugna la herencia, el proceso de transferencia puede tardar entre seis meses y un año en resolverse ante los tribunales.

Otro aspecto que muchas familias pasan por alto es que las obligaciones financieras asociadas a la vivienda continúan después del fallecimiento del propietario.

Si todavía existe una hipoteca pendiente, los herederos deberán seguir realizando los pagos.

Lo mismo ocurre con los impuestos sobre la propiedad, el seguro de vivienda y los gastos de mantenimiento.

Las normas federales permiten que los herederos asuman una hipoteca existente sin verse obligados a refinanciarla.

Sin embargo, AARP advierte que la falta de una planificación patrimonial adecuada puede provocar problemas adicionales, como dificultades para contratar o mantener un seguro debido a que la titularidad de la vivienda no está claramente definida.

Los especialistas recomiendan tomar medidas preventivas para evitar problemas futuros.

Elaborar un testamento es una de las acciones más importantes para facilitar el proceso a los herederos.

También sugieren consultar con un abogado especializado en planificación patrimonial para evaluar herramientas como los fideicomisos revocables en vida o las escrituras de transferencia al fallecimiento (TOD), disponibles en algunos estados.

Asimismo, es recomendable revisar periódicamente las designaciones de beneficiarios y asegurarse de que la documentación relacionada con la propiedad esté actualizada. Dejar instrucciones claras puede ahorrar tiempo, gastos legales y conflictos familiares.

Para quienes no tienen claro quién heredaría sus bienes o carecen de documentos de planificación patrimonial, los expertos aconsejan buscar asesoría legal cuanto antes.

Pequeñas decisiones tomadas hoy pueden evitar grandes problemas a los seres queridos en el futuro.

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