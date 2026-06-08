Cuánto dinero hay que ganar en EE.UU. para comprar una casa de $1 millón

Comprar una casa en Estados Unidos siempre ha sido una meta a largo plazo para muchos latinos en Estados Unidos. En mercados como California, Nueva York, Florida o Washington, una casa de $1 millón de dólares ya no necesariamente representa una mansión de lujo, sino una vivienda familiar.

Ante esta realidad, muchos trabajadores se preguntan cuánto dinero deben ganar al día, e incluso al año, para aspirar a una propiedad de ese valor y qué tan viable es alcanzar esa meta. En este sentido, las estimaciones precisan que deberías superar los $250,000 anuales.

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¿Cuánto debes ganar en EE.UU. para comprar una casa de $1 millón?

Los expertos hipotecarios suelen utilizar la conocida regla del 28/36 para evaluar la capacidad de pago de un comprador. Esta recomendación establece que los gastos de vivienda no deberían superar entre el 28% y el 30% de los ingresos brutos mensuales, mientras que el total de las deudas no debería exceder el 36%.

Bajo estas condiciones, una persona o familia interesada en adquirir una casa de $1 millón necesita ingresos anuales de entre $250,000 y $350,000 dólares, precisa el portal Rocket Mortgage.

La cifra exacta también depende de factores como el nivel de endeudamiento, el historial crediticio, el monto del pago inicial y las tasas de interés vigentes.

Por ejemplo, una familia con pocas deudas y un buen puntaje de crédito podría calificar con ingresos cercanos al rango inferior. En cambio, quienes tengan préstamos estudiantiles, pagos de vehículos u otras obligaciones financieras necesitarán mayores ingresos para obtener la aprobación del financiamiento.

Cuánto se paga al mes por una propiedad de este valor

Suponiendo un pago inicial del 20%, equivalente a $200,000, el comprador necesitaría financiar aproximadamente $800,000 mediante una hipoteca a 30 años.

En este escenario, los pagos mensuales suelen ubicarse entre $6,400 y $6,600, aunque pueden variar según la tasa de interés y el estado donde se encuentre la propiedad, precisa Kiplinger.

Dentro de esa cantidad se incluyen varios conceptos:

Capital e intereses del préstamo

Impuestos a la propiedad

Seguro para propietarios de vivienda

En algunos casos, cuotas de asociaciones residenciales (HOA)

Los impuestos inmobiliarios son uno de los factores que más pueden modificar el costo final, ya que existen diferencias significativas entre estados y condados.

¿Cuánto tiempo puede tomar reunir el pago inicial?

Para muchas familias, el mayor desafío no es la cuota mensual, sino reunir los fondos necesarios para el pago inicial. Con el ejemplo de los $200,000, una pareja que logre ahorrar $2,000 al mes tardaría más de ocho años en reunir esa cantidad sin considerar rendimientos de inversión.

Por esa razón, muchos compradores recurren a cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósito, fondos de inversión conservadores o programas de asistencia para compradores de vivienda por primera vez.

En definitiva… ¿Es posible comprar una casa de $1 millón?

La respuesta es sí, pero requiere una combinación de ingresos elevados, disciplina financiera y planificación a largo plazo.

Además, aunque una vivienda de $1 millón sigue siendo una compra importante para la mayoría de los estadounidenses, el crecimiento del mercado inmobiliario ha hecho que este rango de precios sea cada vez más común en determinadas regiones del país.

Para quienes aspiran a dar ese paso, mantener un buen historial crediticio, reducir deudas, ahorrar para el pago inicial y comparar distintas opciones hipotecarias son algunas de las estrategias más accesibles para acercarse a la anhelada meta.

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