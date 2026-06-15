¿Compras una propiedad para rentarla? La regla del 1% te ayuda a saber si ganarás dinero cada mes

Invertir en bienes raíces puede parecer una apuesta complicada, especialmente cuando se trata de determinar si una propiedad realmente generará ganancias. Para facilitar esa evaluación inicial, muchos inversionistas utilizan una fórmula sencilla conocida como la ‘regla del 1%’, una herramienta que permite calcular rápidamente si una vivienda o local comercial tiene potencial para producir flujo de efectivo positivo.

La regla del 1% consiste en comparar el costo total de una propiedad con el ingreso mensual por renta que podría generar.

Según este criterio, una propiedad destinada al alquiler debería producir cada mes al menos el equivalente al 1% de su precio de compra.

Por ejemplo, una vivienda que se compró por $200,000 debería generar aproximadamente $2,000 mensuales en renta para cumplir con esta regla.

Si se trata de una propiedad que requiere remodelaciones o reparaciones, esos costos también deben sumarse al cálculo.

Así, una propiedad comprada por $400,000 que necesite $30,000 en mejoras tendría un costo total de $430,000, por lo que debería generar al menos $4,300 mensuales en ingresos por alquiler.

Los inversionistas suelen utilizar este método como un filtro rápido para identificar oportunidades.

Si la renta estimada queda muy por debajo de ese umbral, podría ser una señal de que la propiedad tendrá dificultades para cubrir gastos como la hipoteca.

Sin embargo, especialistas advierten que la regla del 1% no ofrece una imagen completa de la rentabilidad real de una inversión inmobiliaria.

Entre los gastos que no contempla se encuentran cuotas de asociaciones de propietarios (HOA), impuestos prediales, seguros, mantenimiento, periodos de vacancia, reparaciones futuras y los intereses del financiamiento hipotecario.

Por esa razón, algunos expertos consideran que la regla es útil como punto de partida, pero insuficiente para tomar una decisión definitiva de inversión.

Críticas a la regla del 1%

Algunos inversionistas señalan que este indicador se popularizó después de la crisis financiera mundial, cuando los precios de las viviendas eran considerablemente más bajos que en la actualidad.

Con el aumento del valor de las propiedades en muchas ciudades, alcanzar una renta equivalente al 1% del precio de compra se ha vuelto mucho más difícil, especialmente en mercados inmobiliarios de alto costo.

Por ello, muchos profesionales prefieren utilizar métricas más avanzadas como el rendimiento sobre efectivo invertido, conocido como cash-on-cash return.

Este indicador calcula qué porcentaje de la inversión inicial se recupera cada año mediante el flujo de efectivo generado por la propiedad.

Para obtenerlo, se divide el flujo de caja anual antes de impuestos entre la cantidad total invertida.

El experto financiero Dave Ramsey ha señalado que suele buscar rendimientos de entre 8% y 10% en propiedades residenciales destinadas al alquiler, mientras que para inmuebles comerciales considera atractivos retornos de entre 10% y 14%.

Un inversionista que sigue utilizando la regla

A pesar de las críticas, algunos inversionistas continúan considerando la regla del 1% como una herramienta valiosa.

Ese es el caso de Atif Afzal, compositor y músico independiente que comenzó a invertir en bienes raíces en 2019 con el objetivo de generar una fuente adicional de ingresos.

De acuerdo con Business Insider, Afzal actualmente posee cuatro propiedades en Monroe, Nueva York, y asegura que todas comenzaron a generar flujo de efectivo positivo desde el inicio.

Aunque reconoce que la regla no contempla todos los costos asociados a la inversión inmobiliaria, continúa utilizándola como uno de los principales criterios para evaluar oportunidades.

Según explicó, el flujo de efectivo es una prioridad porque le permite demostrar a los prestamistas que sus propiedades generan ingresos y no pérdidas, facilitando así el acceso a nuevos financiamientos.

En declaraciones recogidas por Business Insider, Afzal afirmó: “Mientras pueda acercarme al 1%, estoy dispuesto a comprar esa propiedad”.

Los especialistas coinciden en que la regla del 1% no garantiza el éxito de una inversión, pero puede servir como una referencia rápida para identificar propiedades con potencial de generar ingresos mensuales positivos antes de realizar un análisis financiero más profundo.

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