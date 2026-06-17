Audiencia para Nicolás Maduro y Cilia Flores será pospuesta para el 22 de julio

La audiencia contra expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, inicialmente programada para el 30 de junio, fue postergada para el 22 de julio.

La decisión fue tomada por el juez del caso, Alvin K. Hellerstein, tras una solicitud formal del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

El fiscal Clayton explicó en la misiva que la modificación del calendario judicial responde a razones de fuerza mayor, y señaló explícitamente que el cambio de fecha es necesario “para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio”.

Plazo límite por alteración del cronograma del juicio

Debido a esta alteración del cronograma, la Casa Blanca confirmó que descontará el intervalo de tiempo transcurrido entre el 30 de junio y el 22 de julio del plazo límite contemplado en la Ley de Juicio Rápido para los dos procesados.

El documento emitido por la Fiscalía detalla que las semanas adicionales otorgadas por el juzgado servirán para que la parte acusadora consigne los elementos probatorios correspondientes contra la pareja. Del mismo modo, el tiempo extra facilitará que el equipo legal de la defensa analice la documentación criminal y determine qué mociones previas al juicio prevé realizar antes del debate definitivo.

Situación actual de Maduro y Flores

Maduro y Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Nueva York desde que fueron capturados en territorio venezolano el pasado 3 de enero, mediante una intervención militar dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los cargos presentados en su contra por la justicia norteamericana incluyen narcoterrorismo, conspiración para el envío de estupefacientes a territorio estadounidense y uso de armamento.

Ambos señalados sostienen una postura de no culpabilidad ante las imputaciones. El tribunal resolvió que el actual Gobierno venezolano sufrague los honorarios de los abogados defensores, pese al rechazo de Washington. Sin embargo, el juez Hellerstein impuso una restricción estricta que prohíbe a la defensa técnica transferir evidencias a coacusados prófugos, mencionando al ministro del Interior, Diosdado Cabello.

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