EE.UU. afirma que la inflación en Venezuela cayó a 6.3% y lo atribuye al plan de Trump

El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, aseguró este lunes que la reducción de la inflación registrada en mayo refleja los avances de la fase de recuperación económica contemplada en el plan impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Barrett destacó que la inflación mensual en Venezuela se ubicó en 6.3% durante mayo, lo que representa el retorno a un nivel de un solo dígito por primera vez en más de un año.

Según el diplomático, este resultado constituye una señal de que la estrategia diseñada por Washington para el país está comenzando a mostrar efectos tangibles. Además, sostuvo que la continuidad de las reformas será fundamental para fortalecer la estabilidad económica, atraer inversiones y generar condiciones de crecimiento sostenido para la población venezolana.

El plan estadounidense mencionado por Barrett contempla tres etapas: una fase inicial de estabilización, seguida por un período de recuperación económica y, finalmente, una transición democrática.

Inflación en desaceleración

El Banco Central de Venezuela informó el pasado 6 de junio que la inflación mensual cerró mayo en 6.3%, la cifra más baja registrada en los últimos 19 meses.

De acuerdo con datos divulgados por la institución, el mayor nivel inflacionario del período reciente se produjo en enero, cuando alcanzó 32.6%. Ese mes coincidió con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar desarrollada en Caracas y otras zonas cercanas.

Las autoridades económicas han señalado que la desaceleración de los precios forma parte de una tendencia que esperan consolidar durante los próximos años. El presidente del BCV, Luis Pérez, afirmó el pasado 4 de mayo que 2026 estará marcado por cambios significativos cuyos efectos, según indicó, se harán más evidentes al cierre del año y durante 2027 y 2028.

A pesar de la reducción de la inflación, otros indicadores continúan reflejando dificultades para la economía venezolana.

El bolívar ha perdido alrededor de 45% de su valor frente al dólar en el mercado oficial desde comienzos de año, una depreciación que ha llevado al gobierno a complementar los ingresos de trabajadores y pensionados mediante bonificaciones indexadas a la moneda estadounidense.

El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo hasta 240 dólares para los trabajadores y 70 dólares para los pensionados. Sin embargo, el incremento se realizara principalmente a través de bonificaciones que no forman parte del salario base ni impactan beneficios laborales como vacaciones, utilidades o prestaciones sociales.

Mientras tanto, el salario mínimo oficial permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalente actualmente a unos 22 centavos de dólar al tipo de cambio oficial. La misma cantidad continúan recibiendo los pensionados como asignación base.

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