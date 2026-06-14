ONG contabiliza 894 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde enero

La organización no gubernamental Foro Penal, principal encargada de la defensa de los detenidos por motivos políticos en Venezuela, contabilizó un total de 894 personas que han sido excarceladas desde que las autoridades gubernamentales anunciaron una medida de liberación masiva a principios de enero.

El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, detalló el avance de los procedimientos judiciales más recientes. La organización precisó la salida de 25 ciudadanos entre el lunes y el viernes de esta semana, concentrándose diez de estas excarcelaciones durante la jornada del viernes.

Entre el grupo que recibió la libertad el viernes se encuentran siete mujeres. Cinco de ellas permanecían bajo custodia desde el año pasado, incluyendo a una joven de 19 años y a una ex-trabajadora del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó EFE.

Recientes excarcelaciones de militares

Asimismo, las autoridades otorgaron la excarcelación a tres miembros del sector militar: Diosmer Rumbos, Jhon Jaimes y Kelvis Coronel, quienes se encontraban privados de libertad desde 2019 bajo condenas de 30 años de prisión.

A pesar de los recientes egresos de los centros de reclusión, Foro Penal mantiene un monitoreo constante sobre la población penitenciaria bajo esta condición. Hasta el reporte emitido el pasado martes, la organización contabilizaba un total de 389 presos políticos en territorio venezolano.

Dentro de este universo de detenidos, los registros de la ONG identifican a un menor de edad y a 39 ciudadanos que poseen doble nacionalidad o ciudadanía extranjera.

Vigilia activa de familiares de presos restantes

Ante esta situación, un grupo de familiares de los internos que aún permanecen bajo custodia mantiene una vigilia en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, con el objetivo de solicitar gestiones que conduzcan a la liberación total de los privados de libertad.

El proceso de excarcelaciones comenzó de manera continua tras la declaración emitida por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien anunció la liberación de un grupo numeroso de personas de forma posterior a los eventos políticos de principios de enero.

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