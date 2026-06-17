Chicago: pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Y como somos conscientes, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 17 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 99 durante el día y del 63 durante la noche. Luego, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 14.91 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:15 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:28 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. La temperatura máxima estimada será de 72 grados Fahrenheit (22 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 9% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima