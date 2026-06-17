Gobierno de EE.UU. interviene para que la madre del portero Vozinha viaje al Mundial 2026

La espectacular actuación de Josimar José Évora Dias, ‘Vozinha’, ante España no solo sacudió al Mundial 2026, sino que logró movilizar los hilos de la alta diplomacia estadounidense. El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó este miércoles que su equipo consular en Praia, capital de Cabo Verde, se encuentra en “estrecho contacto” con la madre del guardameta africano para agilizar y facilitarle un visado de urgencia.

El objetivo de este despliegue institucional es garantizar que pueda volar a territorio norteamericano a tiempo para presenciar el trascendental encuentro de la segunda jornada del Grupo H frente a Uruguay, programado para este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami.

La maquinaria gubernamental se activó tras el emotivo e histórico empate 0-0 de los Tiburones Azules ante el combinado de Luis de la Fuente. Al término de aquel choque en Atlanta, donde Vozinha se coronó MVP tras secar a la ofensiva española, el arquero de 40 años desveló ante los medios de comunicación la tristeza de que su madre no hubiese podido obtener el visado a tiempo para acompañarlo en el debut.

Al conocer la noticia, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (quien posee ascendencia caboverdiana por línea materna), tomó cartas en el asunto de inmediato. El congresista telefoneó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, instándolo a hacer “todo lo posible” para destrabar el trámite burocrático por motivos humanitarios y deportivos.

“Se han eximido todas las tasas correspondientes y ya se están organizando los preparativos logísticos para que madre e hijo puedan reencontrarse finalmente en Miami”, adelantó un optimista Jeffries ante los medios de comunicación.

Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, bajo estricta condición de anonimato, ratificó a los periodistas que el equipo de visados en la isla africana está volcado con el caso: “Podemos confirmar que nuestro personal está en estrecho contacto con ella y proporcionándole de manera prioritaria todos los servicios necesarios”.

A sus 40 años, el modesto guardameta del Chaves portugués se ha convertido en una de las grandes sensaciones de este Mundial.

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