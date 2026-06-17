Messi rompe una catarata de récords con su hat‑trick ante Argelia en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a reescribir la historia del fútbol mundial. Su hat‑trick ante Argelia, en el debut de Argentina en el Mundial 2026, dejó una lista inédita de marcas individuales.

El analista español Alexis Martín Tamayo, conocido como MisterChip, publicó una lista con las 14 marcas que Lionel Messi igualó o rompió la noche del 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Messi, primer jugador en disputar seis Mundiales

Exactamente veinte años después de su debut mundialista con gol ante Serbia, Messi se convirtió en el primer futbolista en jugar seis ediciones de la Copa del Mundo.

También es el jugador con más partidos (27), el segundo con más asistencias (9) y el quinto con más goles. Todo esto, antes del consagratorio duelo con Argelia.

Segundo argentino más veterano en jugar un Mundial

Con 38 años y 357 días, Messi quedó solo por detrás de Ángel Labruna (39 años y 260 días en 1958) como el argentino de mayor edad en disputar un partido mundialista.

Tercer goleador más veterano en la historia del Mundial

Su primer gol ante Argelia lo convirtió en el tercer jugador más veterano en anotar en una Copa del Mundo, solo superado por Roger Milla y Pepe.

Messi iguala a Cristiano Ronaldo: goles en cinco Mundiales

Con su tanto, alcanzó a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas que marcaron en cinco ediciones distintas del torneo: 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Mayor distancia entre su primer y su último gol mundialista

Messi estableció un récord absoluto: veinte años exactos entre su primer gol (16.06.2006) y su último (16.06.2026). Superó a Cristiano Ronaldo, Miroslav Klose, Diego Maradona y Pelé.

Máximo goleador desde fuera del área

Con dos de sus tantos ante Argelia, Messi llegó a seis goles desde fuera del área en Mundiales y quedó como líder histórico, superando a Roberto Rivelino.

Jugador con más selecciones rivales anotadas

Messi se convirtió en el único futbolista en marcarle a once selecciones distintas en la Copa del Mundo. Entre ellas: Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Países Bajos, Francia, Arabia Saudita y Argelia.

Más veterano en marcar un doblete en un Mundial

Con 38 años y 357 días, superó el registro de Roger Milla (38 años y 34 días en 1990) y se transformó en el jugador de mayor edad en anotar dos goles en un mismo partido mundialista.

Igualó el récord de goles a selecciones africanas

Con cinco tantos a equipos africanos, igualó a Oleg Salenko como máximo anotador histórico frente a rivales de ese continente.

Igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del Mundial

Su hat‑trick lo llevó a 16 goles en Copas del Mundo, alcanzando la marca histórica del alemán Miroslav Klose.

Más veterano en marcar un hat‑trick en un Mundial

Messi también rompió el récord de Cristiano Ronaldo (33 años en 2018) y se convirtió en el jugador más veterano en anotar tres goles en un mismo partido mundialista.

Segundo jugador en marcar un hat‑trick siendo campeón vigente

Solo Kylian Mbappé había logrado algo similar, en la final de 2022. Messi se suma a esa lista exclusiva.

Primera vez que un campeón vigente inicia un Mundial con un hat‑trick

Argentina, con Messi como figura, se convirtió en la primera selección campeona defensora que abre un Mundial con un hat‑trick y sin recibir goles.



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