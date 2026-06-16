Haaland anota doblete en la goleada de Noruega 4-1 sobre Irak

Un doblete del goleador Erling Haaland en su debut absoluto en una Copa del Mundo impulsó la goleada de Noruega 4-1 a una combativa Irak en el estadio de los New England Patriots.

Este triunfo marcó el regreso de la selección nórdica a un Mundial 28 años después, desde Francia 1998.

An opening match win for Norway ??#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Los tres puntos ponen a Noruega a la par de Francia al frente del Grupo I del Mundial, el considerado como ‘grupo de la muerte’. Franceses y noruegos se medirán, también en Boston, en la tercera jornada, en uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

Boston fue una fiesta vikinga, con las gradas del estadio de los New England Patriots repletas de aficionados noruegos que imitaban el gesto de remar en un ambiente intimidante para el rival y una selección muy a tener en cuenta.

Primeros goles de Haaland

Erlin Haaland, quién sino, puso el 0-1 para Noruega. Fue un ejemplo de jugada vertical que nació en los pies de Alexander Sorloth, en apenas unos toques pasó de Antonio Nusa a David Wolfe, que puso un centro raso al área pequeña para Haaland.

¡ERLING HAALAND! ¡SU PRIMER GOL EN UNA COPA DEL MUNDO! ¡CUÁNTO ESPERARON POR ESTE MOMENTO! ¡GOL HISTÓRICO!



El delantero de Manchester City adelanta a Noruega sobre Irak en su debut en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/iVpRWsFyQM — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 16, 2026

El ‘9’ del Manchester City se lanzó para alcanzar un balón que no era cómodo ni limpio, estirándose para marcar el primer gol de Noruega en su regreso a un Mundial desde 1998, en el debut de Haaland en la gran cita del fútbol.

Este estreno de Haaland en un Mundial le llegó a sus 25 años, después de que Noruega se perdiera la edición de Catar en 2022.

El segundo gol de Noruega también llegó después que presionó una salida de balón, forzó un pase atrás muy arriesgado al portero y, en una exhibición de potencia, logró desviar el despeje de Jalal Hassan para que la pelota terminara en el fondo de la red. Un golpe durísimo para los iraquíes.

¡DOBLETE DE ERLING HAALAND EN SU DEBUT MUNDIALISTA!



El noruego sigue encendido, aprovecha un error en la salida de Irak y Noruega recupera la ventaja. pic.twitter.com/18yDxN9T3T — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 16, 2026

Noruega remata a Irak

Irak tomó la iniciativa a la vuelta de vestuarios, plantándose en el centro del campo y evitando que les llegasen balones largos a Haaland o Sorloth, sin fluidez en la circulación.

Necesitó media hora Noruega para lograr la tranquilidad con su tercer gol, que llegó de balón parado, desde el córner.

Haaland iba en busca del ‘hat-trick’, pero fue el recién ingresado Leo Ostigard quién aprovechó el centro cerrado con un gran desmarque con el que ganó la posición a los irakíes elevándose solo para firmar el 3-1, lo que en ese momento ya parecía la sentencia.

¡GOL DE NORUEGA! ¡AUMENTAN LA VENTAJA!



Leo Skiri Østigård se levanta en un tiro de esquina y hace el tercero sobre Irak. pic.twitter.com/LhgYi4cXRa — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 16, 2026

La guinda llegó en el tiempo de descuento, en un remate de cabeza de Haaland que ahora sí rozó el triplete, pero que terminó en el fondo de la red tras una disputa en el área pequeña entre su compañero Kristian Thorstvedt y el iraquí Aymen Hussein.

¡LLEGÓ EL CUARTO! ¡GOLEADA DE NORUEGA!



Kristian Thorstvedt marca para su país en los últimos minutos de partido, ¡1-4 sobre Irak! pic.twitter.com/BZBKdqLmWm — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 17, 2026

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