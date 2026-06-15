¿Por qué el portero de Cabo Verde lleva “Vozinha” en su camiseta del Mundial 2026?

En el debut mundialista de España y Cabo Verde, los focos apuntaban al multimillonario cartel del equipo de Luis de la Fuente. Sin embargo, sobre el césped norteamericano, el verdadero titán de la jornada del Mundial 2026 fue un futbolista cuya valoración de mercado apenas alcanza los 50,000 euros (casi $58,000 dólares): Josimar José Évora Dias, ‘Vozinha’.

A sus 40 años, el veterano guardameta del Chaves (de la segunda división de Portugal) firmó la actuación de su vida. Con una exhibición aérea y de reflejo, Vozinha frustró una y otra vez las embestidas de la ofensiva española, transformándose en una muralla.

Con el trofeo de MVP bajo el brazo y visiblemente emocionado, Vozinha atendió a los micrófonos de DAZN sobre el césped al concluir el partido: “Trabajamos mucho para esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Trabajamos mucho para este gran día; sabíamos que iba a ser muy difícil, pero estamos muy contentos”, confesó con la humildad de quien se sabe el héroe de toda una nación.

¿Por qué Vozinha?

Josimar resalta también por la palabra impresa en el dorsal de su camiseta: Vozinha (que se traduce del portugués como “Abuelita”). Lejos de ser una ocurrencia de vestuario o un pseudónimo comercial, el apodo de Josimar es un tributo viviente a las personas que marcaron su infancia en la Isla de São Vicente, uno de los diez territorios insulares que conforman el archipiélago africano.

El propio futbolista desveló a la web de la FIFA que el apodo es por sus abuelos: “Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército. Y mi madre siempre tenía que trabajar por algo. Siempre crecí con mis abuelos”, confesó el arquero.

El fenómeno viral

Antes de que el colegiado decretara el pitido inicial, el perfil de Instagram de Vozinha reflejaba una modesta comunidad de 20,000 seguidores, acorde a la realidad de un futbolista de la categoría de plata portuguesa.

Apenas un par de horas después de secar a los delanteros españoles, el efecto global del Mundial obró su magia: la cuenta del caboverdiano experimentó un subidón meteórico, sobrepasando el millón y medio de seguidores.

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