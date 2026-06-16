El Mundial 2026 tiene una parada obligada en el Paley Museum de NY

No hace falta conseguir una entrada para un estadio para sentir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En pleno corazón de Manhattan existe un lugar donde el torneo se vive a lo grande, partido tras partido, y donde además es posible recorrer décadas de historia vinculadas al deporte más popular del planeta.

Desde el pasado 11 de junio y hasta el 19 de julio, The Paley Museum de Nueva York se convirtió en uno de los puntos de reunión más atractivos para los aficionados gracias a la transmisión en vivo de los 104 encuentros del campeonato. Pero la experiencia va mucho más allá de sentarse frente a una pantalla.

El recinto también alberga “The Global Game: Soccer in the United States and the FIFA World Cup”, una exposición inmersiva que invita a descubrir cómo este deporte fue ganando terreno en territorio estadounidense hasta convertirse en un fenómeno cultural de alcance nacional.

Experiencia para vivir el torneo de otra manera

Ubicado en el número 25 de West 52 Street, el museo ofrece la posibilidad de seguir cada jornada del campeonato en salas recientemente renovadas, equipadas con tecnología de última generación y sonido envolvente Dolby Atmos®.

Los encuentros pueden verse en inglés a través de FOX Sports y en español mediante Telemundo/Peacock, lo que permite a los visitantes elegir la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes se encuentran de visita en Nueva York durante estas semanas y desean compartir la pasión futbolera con otros aficionados. Desde la fase de grupos hasta la gran final del 19 de julio, el museo será una auténtica extensión de la fiesta mundialista.

Los visitantes podrán asumir el papel de comentaristas deportivos y narrar algunas jugadas. Crédito: The Paley Museum | Cortesía

Del histórico Mundial de 1994, a los desafíos interactivos

La exposición ofrece un recorrido por momentos fundamentales del crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Entre los temas abordados aparecen la relación histórica del país con la FIFA, la organización de la Copa Mundial de 1994 y la consolidación de la Major League Soccer.

Realizada en colaboración con la FIFA, la MLS, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, FOX Sports y Telemundo/Peacock, la muestra reúne camisetas utilizadas en partidos por figuras como Matt Turner y Tim Ream, además de botines, recuerdos autografiados, imágenes de archivo y piezas vinculadas a momentos memorables del deporte.

Uno de los espacios más llamativos permite a los visitantes asumir el papel de comentaristas deportivos y narrar algunas de las jugadas más recordadas de la historia mundialista. También hay referencias a Alexi Lalas y Stu Holden, dos de los rostros más conocidos de las transmisiones de FOX Sports.

La experiencia se completa con un campo de práctica interactivo donde personas de todas las edades pueden probar su puntería en desafíos de penales, ejercicios de precisión y circuitos de regate.

“The Global Game: Soccer in the United States and the FIFA World Cup” permanecerá abierta hasta el 26 de julio.

Sigue leyendo:

Las cábalas más raras del Mundial: rituales que jugadores e hinchas no se animan a romper

Shakira prendió la fiesta en la inauguración del Mundial 2026

Shakira y “Dai Dai” ya ganan por goleada con más de 100 millones de reproducciones